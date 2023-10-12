Почему журналистка Пономаренко попала в ШИЗО и что об этом говорят в алтайском УФСИН?
Активистка жалуется на жизнь в ИК № 6. Ее якобы плохо кормят и выдали одежду не по размеру
12 октября 2023, 08:16, ИА Амител
Журналистку RusNews и активистку из Барнаула Марию Пономаренко, осужденную на шесть лет колонии за фейки о проведении СВО на Украине, поместили в ШИЗО (штрафной изолятор, – прим. ред.) в колонии № 6 Алтайского края в Шипуново из-за того, что она пожаловалась на плохое содержание и отсутствие медицинской помощи. Соответствующая информация появилась на сайте change.org, где ее авторы призывают прокуратуру Алтайского края вмешаться в ситуацию и начать расследование в отношении администрации ИК-6. В пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю подтвердили amic.ru информацию о помещении Марии Пономаренко в ШИЗО. Однако сделали это по другим причинам. Каким именно – сейчас объясним.
Почему Марию Пономаренко поместили в ШИЗО? Версия авторов петиции
Как сообщает редакция RusNews в петиции, первые 15 суток были назначены журналистке за то, что она упала в обморок и после этого лежала на кровати. По внутренним правилам колонии делать днем это строго запрещено. Еще 10 суток были назначены ей за невозможность встать с кровати по требованию сотрудницы ИК-6.
Из текста на сайте change.org также утверждается, что после переезда Пономаренко в алтайскую колонию ее эмоциональное и физиологическое состояние резко ухудшилось. Якобы в камере, где содержится журналистка, очень холодно, а зимнюю форму одежды администрация колонии выдала ей лишь после того, как у нее обострился цистит: через месяц после ее прибытия в исправительное учреждение. При этом сотрудники ИК-6, утверждают авторы петиции, выдали Марии Пономаренко обувь на два размера меньше, чем нужно. Использование ее приносит журналистке сильную боль.
"Сотрудники колонии также нарушают права Марии Пономаренко и других осужденных, повышая на них голос и выражаясь в их адрес нецензурной бранью", – говорится в тексте на сайте change.org.
В итоге знакомые и близкие Марии Пономаренко требуют улучшить условия содержания осужденной и разобраться в ситуации прокуратуру. По состоянию на утро 12 октября под петицией подписались около пяти тысяч человек.
Что говорят в УФСИН по Алтайскому краю?
В ведомстве amic.ru подтвердили помещение заключенной в штрафной изолятор на 25 суток. Однако с другой формулировкой. Мария Пономаренко оскорбительно обращалась к представителю администрации учреждения, употребляла нецензурные слова и испортила государственное имущество. По информации amic.ru, заключенная специально сломала лавочку в колонии.
Что касается других претензий со стороны Пономаренко, то в пресс-службе ведомства сообщили, что осужденная получает всю необходимую медицинскую помощь, а ее здоровье оценивается как удовлетворительное. Также активистка и журналистка обеспечена теплой одеждой и трехразовым питанием.
"С осужденной Марией Пономаренко сотрудники учреждения ведут себя корректно. Проводят с ней исключительно воспитательные беседы, согласно правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений. Конфликтов с другими осужденными у нее нет", – пояснили amic.ru в пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю.
Кто такая Мария Пономаренко и за что ее осудили?
Активистка много лет устраивала различные одиночные пикеты в Барнауле. В 2020 году она выступала против ношения масок, а позже – и вакцинации. Со своими сторонниками Мария Пономаренко даже парализовала работу барнаульского трамвая. Также женщина активно вела соцсети, сотрудничала с некоторыми изданиями и называла себя журналисткой.
27 апреля 2022 года суд в Санкт-Петербурге арестовал Марию Пономаренко по уголовному делу о фейках о СВО (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, Пономаренко в своем телеграм-канале разместила информацию, что российскими Воздушно-космическими силами был нанесен авиаудар по драмтеатру в городе Мариуполе. Однако позже в Министерстве обороны РФ эту информацию опровергли.
Суд над Марией Пономаренко проходил в Санкт-Петербурге. Прокуратура требовала посадить активистку на девять лет, но судья дал шесть. Также женщине на пять лет запретили заниматься журналистской деятельностью и публиковать информацию в соцсетях.
Свое наказание женщина отбывает в исправительной колонии № 6 в Шипуново.
08:28:47 12-10-2023
Деньги от правозащитных организаций ей все равно наверное поступают, ведь она помогает расшатывать
08:58:56 12-10-2023
Тоже , думаю, "выёживается" за деньги.
09:25:00 12-10-2023
Гость (08:28:47 12-10-2023) Деньги от правозащитных организаций ей все равно наверное по... А вам точно известно что они ей поступают?Я бы ,не обладая фактами ,так не утверждал бы.И чего она расшатывает?Можно поконкретней.
09:33:23 12-10-2023
Афиноген (09:25:00 12-10-2023) А вам точно известно что они ей поступают?Я бы ,не обладая ф... Я же написал наверное поступают. Предположил. Ведь польза от нее для правозащитников есть. Она и там борется за права
10:45:03 12-10-2023
Гость (09:33:23 12-10-2023) Я же написал наверное поступают. Предположил. Ведь польза от... А это плохо ,бороться за свои права?И тем более быть правозащитником?
11:14:54 12-10-2023
Афиноген (10:45:03 12-10-2023) А это плохо ,бороться за свои права?И тем более быть правоза... Конечно плохо, прежде всего для борющегося - ведь в наше время легко можно добороться сначала до СИЗО, а потом и до ШИЗО
11:27:37 12-10-2023
Гвест (11:14:54 12-10-2023) Конечно плохо, прежде всего для борющегося - ведь в наше вре... Да,логика железная,не поспоришь.Вот ведь нас к чему приучили.А о какой ,тогда,демократии речь?
11:37:20 12-10-2023
Афиноген (10:45:03 12-10-2023) А это плохо ,бороться за свои права?И тем более быть правоза... Она правозащитник? Я Вас умоляю! Чьи права она реально защитила?
11:44:50 12-10-2023
Гость (11:37:20 12-10-2023) Она правозащитник? Я Вас умоляю! Чьи права она реально защит... А их ,в принципе ,можно тут защитить?
11:48:40 12-10-2023
Афиноген (10:45:03 12-10-2023) А это плохо ,бороться за свои права?И тем более быть правоза... Я не написал что плохо. Я написал, что правозащитники ей за это скорее всего платят. Кому-то платят, например, за шиномонтаж, это же не плохо. Ей наверное за действия, которые нравятся иностранным государствам. Просто есть действия, за которые наступает ответственность. Как сейчас для нее
12:30:14 12-10-2023
Гость (11:48:40 12-10-2023) Я не написал что плохо. Я написал, что правозащитники ей за ... А у меня тогда другой вопрос .А почему тогда такие господа ,как сердюков ,васильева,минц,мяу,чубайс и иже с ними не искупают свою вину в подобных условиях?Они то нанесли нашему государству куда более существенный ущерб и почему то вышли сухими из воды с высоко поднятой головой?Что ,законы у нас избирательны,дифференцированы в зависимости от твоего происхождения?Вот кто сработал реально на врагов , вот кто нанёс ущерб стране а им бы хоть бы хны.Как то странно получается у нас ,не находите?
13:52:32 12-10-2023
Афиноген (12:30:14 12-10-2023) А у меня тогда другой вопрос .А почему тогда такие господа ,... Ерунду ты всякую несешь. Она со сторонниками остановила трамваи на полтора часа в краевом центре посреди дня, активно призывала поддержать протесты в Хабаровске, дезиформировала людей во время пандемии. Это по- твоему так, детские шалости или борьба за свои права?
14:23:34 12-10-2023
Гость (13:52:32 12-10-2023) Ерунду ты всякую несешь. Она со сторонниками остановила трам... Сейчас ,возьми спроси у кого либо,кто такая Пономаренко,никто не ответит,а вот те ,кого я перечислил,их знает вся страна.Это о чём говорит?
14:56:30 12-10-2023
Афиноген (14:23:34 12-10-2023) Сейчас ,возьми спроси у кого либо,кто такая Пономаренко,ник... Это о чём говорит? --- в том числе, что доказать их виновность трудней. И не только из-за их связей, они скорее всего поумней данной блондинки. Возможно в разы
15:44:09 12-10-2023
Гость (14:56:30 12-10-2023) Это о чём говорит? --- в том числе, что доказать их виновнос... Доказать их виновность трудней?Это что за лепет?
07:37:57 13-10-2023
Афиноген (15:44:09 12-10-2023) Доказать их виновность трудней?Это что за лепет?... Это факт
14:33:54 12-10-2023
Гость (13:52:32 12-10-2023) Ерунду ты всякую несешь. Она со сторонниками остановила трам... Какая же "каша" у вас в голове, типичное зомби от первого канала.
14:58:33 12-10-2023
Гость (14:33:54 12-10-2023) Какая же "каша" у вас в голове, типичное зомби от первого ка... Каша в головах зомби от толерастно-либерастных сайтов не намного лучше. Как бы не хуже, фотка выше об этом свидетельствует
15:39:36 12-10-2023
Гость (14:58:33 12-10-2023) Каша в головах зомби от толерастно-либерастных сайтов не нам... Тебе палец покажи ,так наверно откусишь?Спокойно,ипполит,спокойно.
15:33:34 12-10-2023
Гость (14:33:54 12-10-2023) Какая же "каша" у вас в голове, типичное зомби от первого ка... А мне нравятся люди, которые смотрят первый, но постоянно попрекают этим других. Это какой-то когнитивный диссонанс в действии.
18:23:54 12-10-2023
Гость (15:33:34 12-10-2023) А мне нравятся люди, которые смотрят первый, но постоянно по... А с чего вы решили, что все смотрят первый канал, никогда не смотрю.
14:17:10 12-10-2023
Афиноген (12:30:14 12-10-2023) А у меня тогда другой вопрос .А почему тогда такие господа ,... странно получается у нас ,не находите? --- то, что у нас не все, кто наносит ущерб, привлекается к ответственности, это плохо, но не странно. Думаю никогда и нигде в мире не было и не будет так, чтобы все нарушающие закон, привлекались к ответственности. Так только в сказке бывает. В реальности нет. Поэтому странного в этом ничего нет, но это плохо, согласен
14:33:41 12-10-2023
Гость (14:17:10 12-10-2023) странно получается у нас ,не находите? --- то, что у нас не ... Мне непонятно ,почему их за многие годы так и не смогли привлечь к ответственности ( а кого привлекли ,так весьма легко отделались,несмотря на тяжесть преступления),наверно так хотели.
15:01:36 12-10-2023
Афиноген (14:33:41 12-10-2023) Мне непонятно ,почему их за многие годы так и не смогли прив... наверно так хотели --- тут ключевое слово "наверное". Точно мы не знаем. Наверное это плохо. Но не точно
15:34:46 12-10-2023
Гость (15:01:36 12-10-2023) наверно так хотели --- тут ключевое слово "наверное". Точно ... Но я вам хочу сказать такую оптимистическую вещь ,что такое время придёт ,и обязательно придёт, когда за преступления против страны придётся отвечать и не только этим типам.Уж будьте уверены.
07:40:11 13-10-2023
Афиноген (15:34:46 12-10-2023) Но я вам хочу сказать такую оптимистическую вещь ,что такое ... Тоже надеюсь. Но вы очки розовые снимите
08:39:11 13-10-2023
Гость (07:40:11 13-10-2023) Тоже надеюсь. Но вы очки розовые снимите... Вы тоже.
09:28:37 13-10-2023
Афиноген (08:39:11 13-10-2023) Вы тоже.... Я, в отличии от вас, больше доверяю фактам. И выше уже написал, что никогда и нигде в мире не было, чтобы все нарушающие закон, привлекались к ответственности. Так только в сказке бывает. В реальности нет. Иначе уже преступности бы на свете не было
09:53:33 13-10-2023
Гость (09:28:37 13-10-2023) Я, в отличии от вас, больше доверяю фактам. И выше уже напис... Так и я стараюсь ориентироваться на факты,я ,разве ,что то исказил ?А факты у меня вызывают справедливый вопрос( надеюсь не только у меня),что вот эти все высокопоставленные многочисленные воры разматывали,грабили страну на протяжении долгих лет а теперь живут припеваючи в стане наших врагов и никто даже не пытался их привлечь к суду.А отыгрываются на тех кто сословием пониже ,кто далёк от властных кругов.Меня такая установка в корне не устраивает.
10:33:06 13-10-2023
Афиноген (09:53:33 13-10-2023) Так и я стараюсь ориентироваться на факты,я ,разве ,что то и... эти все высокопоставленные многочисленные воры разматывали,грабили страну ----- если бы у вас были такие факты, вы или были бы самым ценным свидетелем по делу о разграблении страны или вас бы уже убрали. Но вы как ценный свидетель никаких показаний не даете и до сих пор живой. Значит у вас нет фактов, это ваши догадки. Таких у меня тоже навалом
08:37:14 12-10-2023
попала в ШИЗО ------- Именно в "ШИЗО"? А Вы уверены? Может в "СИЗО" (Следственный изолятор)???
08:39:36 12-10-2023
Гость (08:37:14 12-10-2023) попала в ШИЗО ------- Именно в "ШИЗО"? А Вы уверены? Может ... при чем тут СИЗО, если она уже сидит?
09:06:58 12-10-2023
Не на курорте. Надо полагать, что сервис не тот, что хотела бы.
09:09:53 12-10-2023
Лейла нивинуата
10:11:04 12-10-2023
С отсидкой в ШИЗО теперь УДО вряд ли светит. Отмотает от конца до конца, а потом по проторенной еще со времен СССР дорожке на Запад, которому они с удивительным постоянством поклоняются. Но там они Западу не нужны. С точки зрения Запада они нужнее, как это ни прискорбно для них звучит, здесь.
15:34:07 12-10-2023
Гость (10:11:04 12-10-2023) С отсидкой в ШИЗО теперь УДО вряд ли светит. Отмотает от кон... к тому моменты Запада не будет))) вот обидно-то будет
07:46:39 13-10-2023
Гость (10:11:04 12-10-2023) С отсидкой в ШИЗО теперь УДО вряд ли светит. Отмотает от кон... С отсидкой в ШИЗО теперь УДО вряд ли светит -- не факт
08:17:33 13-10-2023
Гость (10:11:04 12-10-2023) С отсидкой в ШИЗО теперь УДО вряд ли светит. Отмотает от кон... С отсидкой в ШИЗО теперь УДО вряд ли светит --- Tempora mutantur
11:02:24 12-10-2023
Антиваксер? Ее надо было ещё тогда посадить
12:24:59 12-10-2023
Гость (11:02:24 12-10-2023) Антиваксер? Ее надо было ещё тогда посадить ... Ативаксер. Антисвошник. Она, в принципе, анти. Это ее работа
13:37:43 12-10-2023
Все-за. я Баба Яга-против
17:41:40 12-10-2023
Нашли козла отпущения для любимого народа. Чтоб не скучал.
07:41:51 13-10-2023
Гость (17:41:40 12-10-2023) Нашли козла отпущения для любимого народа. Чтоб не скучал.... Ее никто не искал, она сама нашлась
21:05:39 12-10-2023
Если заставляют носить обувь на 2 размера меньше, то что это? В средние века была такая пытка, называлась испанский сапог. Когда жертве зажимали ногу.
21:08:36 12-10-2023
А где у нас Чубайс? Он случайно не противник СВО?
07:45:08 13-10-2023
Гость (21:08:36 12-10-2023) А где у нас Чубайс? Он случайно не противник СВО?... Чубайс несравнимо хуже, но его интеллект несравнимо выше. Поэтому они с ней в разных местах
09:24:32 13-10-2023
Ну суд вообще был в Барнауле,а не Санкт-Петербурге
09:31:31 13-10-2023
Гость (09:24:32 13-10-2023) Ну суд вообще был в Барнауле,а не Санкт-Петербурге... И?
11:50:24 13-10-2023
Мне больше интересно чего это теперь за то что ты у себя напишешь что-нибудь тебя садят на 6 лет... А вдруг она ошиблась?
13:35:18 13-10-2023
Елена (11:50:24 13-10-2023) Мне больше интересно чего это теперь за то что ты у себя нап... А вдруг она ошиблась? --- Ну так и есть, ошиблась на 6 лет. За ошибки тоже приходится платить
13:32:47 13-10-2023
Сидела бы тихо и спокойно, шила бы для СВО, вышла бы по УДО. А она лавки государственные ломает и сотрудников материт. Госпожа, блин, великая! Гнет из себя что-то, а по сути пустышка обычная с большими амбициями.
13:44:10 13-10-2023
Яна (13:32:47 13-10-2023) Сидела бы тихо и спокойно, шила бы для СВО, вышла бы по УДО.... пустышка обычная с большими амбициями --- не удивлюсь, если она получает больше вас. И в валюте
13:47:15 13-10-2023
Так вроде в статье написано , что не она материт сотрудников, а они её? Или "не важно, кто ложечки спёр"? И что там с государственными лавками, непонятно.
16:47:03 16-10-2023
Гость (13:47:15 13-10-2023) Так вроде в статье написано , что не она материт сотрудников... Вот она как раз и материт. Там же всё под видео, поэтому сотрудники с ней исключительно корректно общаются. Надеюсь, скоро ее привлекут к ответу.