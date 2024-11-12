Алтайский парламент заинтересовался красноярской системой пассажироперевозок
В этом сибирском регионе, например, есть отдельное ведомство, курирующие автобусное сообщение
12 ноября 2024, 15:25, ИА Амител
В Алтайском крае планируют подробно изучить систему организации пассажирского сообщения в Красноярском крае. И взять из нее наиболее удачные решения, чтобы улучшить ситуацию с транспортом в регионе. Об этом сообщил спикер Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко.
Работу системы в Красноярском крае по просьбе Романенко изучил глава комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин.
По его словам, у коллег в сибирском регионе есть как минимум два важных отличия. Во-первых, действует региональный закон об организации пассажироперевозок. И по нему сообщение делится на два уровня. Это межмуниципальные перевозки, которые действуют между городами и районными центрами. И муниципальные перевозки в городах и селах.
Во-вторых, в Красноярском крае существует казенное учреждение "Краевое транспортное управление". Оно действует при региональном Министерстве транспорта и курирует систему пассажироперевозок в регионе.
"Краевое транспортное управление обеспечивает разработку межмуниципальных маршрутов, проводит конкурсы по определению перевозчиков, обеспечивает валидаторами государственный и коммерческий транспорт, а также контроль за выходом автобусов на линию", – рассказал депутат.
Игорь Панарин изучал опыт Красноярского края, потому что регион во многом схож с Алтаем. Например, у нас существует 231 межмуниципальный маршрут, там – 282. В обоих регионах примерно на одном уровне объект закупки пассажирского транспорта. Но есть и важные отличия: Красноярский край в 14 раз больше Алтайского.
"При этом у нас примерно пополам городского и сельского населения, у них из 2,8 млн населения 80% проживают в городах. Плотность населения у нас 13 человек на 1 кв. км, у них – 1 человек на 1 кв. км, эта особенность сильно влияет на организацию пассажироперевозок", – добавил Игорь Панарин.
Парламентарий признает: опыт этого региона интересен, но полностью на Алтае его не перенять. По словам Александра Романенко, у нашего региона есть свои достижения. Например, организация пассажироперевозок в Алейском, Змеиногорском, Локтевском, Панкрушихинском, Шипуновском районах.
"Нужно объединить лучшие примеры работы у нас в регионе с опытом Красноярского края, привести их в систему, предусмотреть механизмы контроля. Результатом должна стать программа совершенствования транспортной отрасли региона", – подчеркнул спикер АКЗС.
Как ранее сообщал amic.ru, власти Алтайского края рассчитывают на включение в новый нацпроект, по которому регион сможет обновить общественный транспорт. Но при этом обновление подвижного состава проводят и сейчас. Так, недавно в регион поступило 22 новых автобуса. А всего с 2021 года купили 280 автобусов для городов и районов.
15:32:36 12-11-2024
то есть очередная организованная группа чиновников решит вопрос перевозок в муниципалитетах края? что-то мне подсказывает, что потратить суммы вместо содержания министерства на выплату зп кондукторам и водителям муниципальных перевозчиков принесет больше пользы, а надзорных органов и так хватает в крае, было бы желания и посыл работать.
15:34:57 12-11-2024
"в Красноярском крае существует казенное учреждение "Краевое транспортное управление". Оно действует при региональном Министерстве транспорта и курирует систему пассажироперевозок в регионе" Ну да, то есть надо в АК создать еще одну управленческую структуру, которая на бумаге будет чем-то там заниматься, а работающие там получать денежку. А воз, как обычно, останется на месте.
16:01:10 12-11-2024
Особенно умиляют данные о количестве жителей на кв/км))) и площадь края. Там вообще-то тундра
16:36:19 12-11-2024
ну кроме Красноярска городов у нас нет. Новосибирск, например, ближе, проезд в ОТ дешевле и ходит по секундам допоздна. почему не посмотреть в их сторону? но, нет, Красноярск- пуп земли)). пс. Отвратительный, кстати, город.
17:37:53 12-11-2024
Элен без ребят (16:36:19 12-11-2024) ну кроме Красноярска городов у нас нет. Новосибирск, наприм... Это где у вас такой волшебный Новосибирск? Советский район практически без транспорта остался, и всем норм. Шлюз туда же.
16:49:54 12-11-2024
Чтобы общественный транспорт был на нормальном уровне нужны по-сути две вещи - финансовое обеспечение и жесткий контроль. Контролировать частников и оперативно принимать к ним какие-либо действенные меры в наших условиях невозможно (или некому), потому они и обнаглели в последние годы. Остается только вариант с муниципальным транспортом. Но как и откуда возьмутся средства на муниципальный автопарк и его содержание если 280 автобусов на весь край за четыре года считается достижением? И это без запчастей, топлива и зарплат - это даже не смешно. В Красноярске таки есть пром.производства и не слабые (соответственно налог в местный бюджет), а что у нас? Набережная и таблички для туристов это конечно круто для медиа-рейтинга, но не более. Видимо так и будем клянчить списанные трамваи и копейку из центра и уповать но то чтобы частники умерили свои аппетиты, а местные чиновники не вступали с ними в сговор с целью урвать свою долю.
17:08:53 12-11-2024
Гость (16:49:54 12-11-2024) Чтобы общественный транспорт был на нормальном уровне нужны ... а что у нас? Набережная и таблички для туристов это конечно круто для медиа-рейтинга, но не более.
Ну что вы так? Если забыли: у нас есть целый министр здравоохранения из Красноярска, Правда от здравоохранения при нём остались только , как говорится, (рожки да ножки) и бравурные бумажные отчёты.
18:51:49 12-11-2024
Гость (17:08:53 12-11-2024) а что у нас? Набережная и таблички для туристов это конечно... Бравурные отчеты это беда всех ведомств всех уровней. Просто потому, что те, кто эти отчеты получает, и слышать ничего не желает о реальной действительности. Ведь именно они эту реальность и создали своими управленческими решениями, и признать реальное положение дел означает публично расписаться в собственной некомпетентности. Кто же на это пойдет?
И справедливости ради, а не в оправдание нашего министра - как во всеми забытом месте за три рубля мгновенно построить больницы/поликлиники, оборудовать их по современным нормам, найти и затащить туда грамотный персонал когда за десятилетия недофинансирования и оптимизации почти всё развалено, а кто мог сбежал? И ведь не нынешний наш министр затеял эту оптимизацию, а именно те, кто сейчас дают ему указания сделать то, не знаю что, но чтобы всё было и еще вчера.
13:04:54 13-11-2024
Гость (16:49:54 12-11-2024) Чтобы общественный транспорт был на нормальном уровне нужны ... А как применять к частным перевозчикам санкции, если с них уже взятку взяли. Может на суде расскажут про это.
18:53:21 12-11-2024
Очередное бла-бла-бла
20:44:16 12-11-2024
Нам бы ещё и доходы на уровне Красноярска.