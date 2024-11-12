Алтайский парламент заинтересовался красноярской системой пассажироперевозок

В этом сибирском регионе, например, есть отдельное ведомство, курирующие автобусное сообщение

12 ноября 2024, 15:25, ИА Амител

Общественный транспорт в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае планируют подробно изучить систему организации пассажирского сообщения в Красноярском крае. И взять из нее наиболее удачные решения, чтобы улучшить ситуацию с транспортом в регионе. Об этом сообщил спикер Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко.

Работу системы в Красноярском крае по просьбе Романенко изучил глава комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин.

По его словам, у коллег в сибирском регионе есть как минимум два важных отличия. Во-первых, действует региональный закон об организации пассажироперевозок. И по нему сообщение делится на два уровня. Это межмуниципальные перевозки, которые действуют между городами и районными центрами. И муниципальные перевозки в городах и селах.

Во-вторых, в Красноярском крае существует казенное учреждение "Краевое транспортное управление". Оно действует при региональном Министерстве транспорта и курирует систему пассажироперевозок в регионе.

"Краевое транспортное управление обеспечивает разработку межмуниципальных маршрутов, проводит конкурсы по определению перевозчиков, обеспечивает валидаторами государственный и коммерческий транспорт, а также контроль за выходом автобусов на линию", – рассказал депутат.

Игорь Панарин изучал опыт Красноярского края, потому что регион во многом схож с Алтаем. Например, у нас существует 231 межмуниципальный маршрут, там – 282. В обоих регионах примерно на одном уровне объект закупки пассажирского транспорта. Но есть и важные отличия: Красноярский край в 14 раз больше Алтайского.

"При этом у нас примерно пополам городского и сельского населения, у них из 2,8 млн населения 80% проживают в городах. Плотность населения у нас 13 человек на 1 кв. км, у них – 1 человек на 1 кв. км, эта особенность сильно влияет на организацию пассажироперевозок", – добавил Игорь Панарин.

Парламентарий признает: опыт этого региона интересен, но полностью на Алтае его не перенять. По словам Александра Романенко, у нашего региона есть свои достижения. Например, организация пассажироперевозок в Алейском, Змеиногорском, Локтевском, Панкрушихинском, Шипуновском районах.

"Нужно объединить лучшие примеры работы у нас в регионе с опытом Красноярского края, привести их в систему, предусмотреть механизмы контроля. Результатом должна стать программа совершенствования транспортной отрасли региона", – подчеркнул спикер АКЗС.

Как ранее сообщал amic.ru, власти Алтайского края рассчитывают на включение в новый нацпроект, по которому регион сможет обновить общественный транспорт. Но при этом обновление подвижного состава проводят и сейчас. Так, недавно в регион поступило 22 новых автобуса. А всего с 2021 года купили 280 автобусов для городов и районов.