Власти Барнаула назвали главные проблемы местного общественного транспорта
В администрации города отметили, что сложностей в этой отрасли немало
11 октября 2024, 12:36, ИА Амител
В Барнауле наиболее острыми проблемами в работе общественного транспорта остаются высокий износ подвижного состава, нехватка кадров и недовыпуск на линию, сообщает мэрия. Ситуацию обсудили на совещании в администрации города.
По словам перевозчиков, одна из ключевых проблем на сегодняшний день – дефицит водителей, который составляет от 35 до 40%, что существенно влияет на выпуск транспорта.
"Остается актуальной тема дефицита запасных частей, роста цен на ГСМ, удорожание кредитов", – добавили предприниматели.
Замглавы города Андрей Курышин отметил, что работа общественного транспорта находится на особом контроле, как в части взаимодействия с пассажироперевозящими организациями, так и в части реагирования на замечания горожан.
"Проблем в этой отрасли немало. За последние годы приняты решения по заключению долгосрочных контрактов с перевозчиками, ликвидации тарифных зон, увеличению линейки льгот для населения и другие. Это позволило улучшить ситуацию, но нерешенные вопросы еще остаются и это предмет нашей дальнейшей работы", – отметил Курышин.
Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин подчеркнул, что с перевозчиками, допускающими ненадлежащее обслуживание муниципальных маршрутов, ведется претензионная работа.
Напомним, ранее перевозчика на маршруте № 104 решили заменить после жалоб на него.
12:46:30 11-10-2024
Одна и та же песня перед повышением ценника.
Самое главное что и повышение ценника ситуацию не исправляет.
Поэтому прекращайте канючить. Меняйте чинушь . Бывших в тюрьму . Следующих, в эту тюрьму еженедельно, на экскурсии водить.
15:05:33 11-10-2024
Гость (12:46:30 11-10-2024) Одна и та же песня перед повышением ценника.Самое главно... Из окна автомобиля или по бумажкам невозможно понять,о чем говорят люди,чем они недовольны. Попробуйте хотя бы неделю добираться до работы общественным транспортом. Надо быть ближе к народу!
12:47:06 11-10-2024
53 сегодня ждала минут 15, пришел забитый под завязку, и это не в час пик, утром в 10 с хвостиком,
вчера утром ждала в начале восьмого - то же самое,
я понимаю что кондукторы не хотят идти работать туда, при таких зарплатах и в такой толпе постоянно там никаких нервов не хватит
20:08:35 11-10-2024
Гость (12:47:06 11-10-2024) 53 сегодня ждала минут 15, пришел забитый под завязку, и это... Не ездите тогда на 53 автобусе. Я вот не езжу. Даже не знаю где он ездит. Меня вот 41 устраивает маршрут. Сажусь на конечной остановке на Челюскинцев и через весь город практически (Центральный, Октябрьский, Железнодорожный, Индустриальный, Ленинский районы) можно на нем посетить. От своего дома Челюскинцев 69 до Политеха доезжаю за 5-7 минут. На такси обычно дольше так как для автобуса выделенная полоса. Автобус ездит каждые 5-10 минут с 7 утра до 22-00. Водители вежливые. Конфетами угощают. Практически не матерятся и не курят. Кто придумал этот маршрут нужно государственную премию давать.
10:00:55 12-10-2024
Гость (20:08:35 11-10-2024) Не ездите тогда на 53 автобусе. Я вот не езжу. Даже не знаю ... С головой недружеш наверно.
12:47:07 11-10-2024
варианты решения? сказки про рост стоимости ГСМ в регионе с самой низкой стоимостью не принимаем, когда расчет в белую то наладим?
12:48:53 11-10-2024
..... это позволило улучшить ситуацию....
гы.... покажите мне "улучшения".....
12:52:57 11-10-2024
По итогам не одного года "особого контроля ситуации с общественным транспортом" напрашивается очевидный вывод - главной проблемой местного общественного транспорта является неспособность (или нежелание?) власти его организовать.
13:12:42 11-10-2024
А что такого уникального в сфере перевозок? Ровно те же проблемы у ВСЕХ отраслей, любого производства. Хорошо себя чувствуют только те, кто нихрена не производит и никаких рисков не несёт- банки, всякие такси, доставки и прочая шелупонь... Надысь видел рекламу: "Доход водителя такси до 205 000 рублей"... Не, ну это разве нормально? Как у бойца на передовой...
13:19:52 11-10-2024
Готовьте водителей пассажирского транспорта на бюджетной основе в колледжах, платите стипендию. но должен быть договор с последующей отработкой в транспортном предприятии города.
13:53:15 11-10-2024
Гость (13:19:52 11-10-2024) Готовьте водителей пассажирского транспорта на бюджетной осн...
так это работодатель потом должен в белую зп платить, отчитываться
13:21:26 11-10-2024
Даже в кризисные перестроечные годы общественный транспорт работал в разы лучше чем сейчас. Будучи студентом, со Спартака уезжал на последнем по расписанию автобусе на Южный в 23:40, а если не успевал, то ничего страшного, в 00:30 ещё дежурный автобус шел
13:25:17 11-10-2024
Главная проблема в том, что общественный транспорт должен быть МУНИЦИПАЛЬНЫМ, а не частным...А частники только дополнение к основному. И только так! Просто власти давно сняли с себя все обязанности и всё продали в частные руки...Пора возвращать.
14:24:21 11-10-2024
Дюша (13:25:17 11-10-2024) Главная проблема в том, что общественный транспорт должен бы... Да вы соображаете что говорите? Это же реально работать придется а не "вести претензионную работу"!
14:30:02 11-10-2024
Если вопрос нельзя решить, то есть интересанты которые заинтересованы в такой ситуации.
16:14:58 11-10-2024
не заметил среди проблем "разворовывание бюджетных средств". Почему такие же белорусские трамваи для новосибирска обошлись в 2 раза дешевле?
16:43:53 11-10-2024
! (16:14:58 11-10-2024) не заметил среди проблем "разворовывание бюджетных средств"... Это прокуратуре надо интересоваться этим вопросом. Дело Шеломенцева как прикрытием служит от более серьёзных дел
17:12:32 11-10-2024
Гость (13:12:42 11-10-2024) А что такого уникального в сфере перевозок? Ровно те же проб... Ну так в чем проблема-то? Рисков никаких, сам говоришь. Реклама тоже, как известно никогда не врет. Иди в такси. Хотя бы на неделю, а лучше на месяц. Узнаешь в реале, сколько зарабатывает водитель такси, каким трудом он делает и сколько из этого заработка он тратит на машину. Уверяю тебя, водители такси, видя эту рекламу ржут в голос.
18:36:16 11-10-2024
Гость (17:12:32 11-10-2024) Ну так в чем проблема-то? Рисков никаких, сам говоришь. Рекл... пусть на завод идут, кони педальные
17:53:17 11-10-2024
фишка в том, что сейчас так закрутили экзамен в гаи, что люди по два года ходят и сдать не могут. Понятно, что закручивали категорию В - чтобы поменьше народу ездило, но заодно закрутили и С, Д, Е. Теперь удивляются - где брать водителей... Что-то в 2001-м году на С надо было только на ЗиЛу проехать по дороге - и все, ну не считая теории. Площадки на грузовиках вообще не было, как и на автобусах. И ничего, все нормально ездили...
19:25:11 11-10-2024
На днях вернулась с Томска. Удивительно, но я нигде не увидела ржавых и грязных автобусов. И в отдаленных районах, и за городом транспорт нормальный и чистый. Водители адекватные. Даже если пассажир не может сразу оплатить по какой то причине, спокойно и вежливо решают вопрос. Трамваи и троллейбусы новенькие. Проезд 29 рублей. Льгота по возрасту всем женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет проезд 27 рублей. Комитет по транспорту, узнайте как там так могут? Может они для людей работают? Бензин там немного дороже. А ситуация с общественным транспортом в разы лучше.
19:39:30 11-10-2024
Транспорт должен быть муниципальным, это решение проблемы. Достойную зарплату - и кадры найдутся. Этот вопрос важен для всех жителей города, неужели столько времени нельзя его решить? Возродить муниципальное предприятие. Как и водоканал, должен быть не московским, а работать на благо жителей. Частников гнать, для них всегда свой карман важнее
20:22:28 11-10-2024
Гость (19:39:30 11-10-2024) Транспорт должен быть муниципальным, это решение проблемы. Д... Вот мне интересно, а не боитесь, что транспорта совсем не будет? Муниципальный - значит городской. А где в нищем городе найти деньги на нормальный транспорт, зарплаты?
10:52:59 12-10-2024
Гость (20:22:28 11-10-2024) Вот мне интересно, а не боитесь, что транспорта совсем не бу... Частник улыбается
07:45:44 12-10-2024
Гость (19:39:30 11-10-2024) Транспорт должен быть муниципальным, это решение проблемы. Д... Если будет норрмальная зарплата то кое у кого не будет особняков мерседесов шуб.... Значит нормальной зарплаты не будет
20:55:12 11-10-2024
Проблема в работе общественного транспорта одна - чиновники, которые не работают и не способны организовать работу.
21:27:57 11-10-2024
Сегодня ехала на автобусе маршрута №109 в 15:10 час кондуктор, мужчина лет 45-55 лет, заискивающе просил расплатиться наличными с целью изучения денежного потока, и я вспомнила, что он же года 2 назад просил рублей 100 у пассажирки пенсионерки. Не понятно, он работает на этом маршруте, калымит или побирается!!!??? Кстати, когда я расплачивалась по льготной Ветеранской карте у него валидатор прокрутил оплату раза 2-4, не считала.....
21:36:18 11-10-2024
Вспомнила, он после того, как я расплатилась за проезд отдал парню талон за проезд....
10:01:57 12-10-2024
Я уже писал: всего то надо сделать проверочный контрольный экипаж из краевых чиновников ,поработать один день и картина маслом сколько доход за день у одного экипажа.станет ясно сколько денег просто воруется .похоже нытье что не хватает денег ГСМ ,запчасти это так надуманно при дефиците хозяин с яхтой и милионер
19:34:20 12-10-2024
я позавчера из Гонг-Конга, самый дорогой город Земли, если что. Там комната-гроб 2 кв. метра стоит 600 долларов в месяц (американских). А проезд на двухэтажном комфортабельном чистом с кондеем и теликом трамвайчике стоит 35 рублей на наши деньги!!!! ТРИЦЦАТПЯТЬ! с нашим транспортом какая-то мафия по-моему работает, с такими ценами
12:54:28 13-10-2024
Все они понимают, если денег ни у кого нет, то откуда возьмутся нормальные автобусы, откуда водители. Либо пусть государство субсидирует частнтюиков, либо повышают цены на проезд, чтобы было на что обновлять автопарк. Без денег вы хоть с бубном бегайте ничего не организуете и все будет в полуживом виде.