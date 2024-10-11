В администрации города отметили, что сложностей в этой отрасли немало

11 октября 2024, 12:36, ИА Амител

Маршрут № 104 / Фото: vk.com/transport_brn

В Барнауле наиболее острыми проблемами в работе общественного транспорта остаются высокий износ подвижного состава, нехватка кадров и недовыпуск на линию, сообщает мэрия. Ситуацию обсудили на совещании в администрации города.

По словам перевозчиков, одна из ключевых проблем на сегодняшний день – дефицит водителей, который составляет от 35 до 40%, что существенно влияет на выпуск транспорта.

"Остается актуальной тема дефицита запасных частей, роста цен на ГСМ, удорожание кредитов", – добавили предприниматели.

Замглавы города Андрей Курышин отметил, что работа общественного транспорта находится на особом контроле, как в части взаимодействия с пассажироперевозящими организациями, так и в части реагирования на замечания горожан.

"Проблем в этой отрасли немало. За последние годы приняты решения по заключению долгосрочных контрактов с перевозчиками, ликвидации тарифных зон, увеличению линейки льгот для населения и другие. Это позволило улучшить ситуацию, но нерешенные вопросы еще остаются и это предмет нашей дальнейшей работы", – отметил Курышин.

Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин подчеркнул, что с перевозчиками, допускающими ненадлежащее обслуживание муниципальных маршрутов, ведется претензионная работа.

Напомним, ранее перевозчика на маршруте № 104 решили заменить после жалоб на него.