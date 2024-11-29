Алтайский производитель крупы продолжает внедрять бережливые технологии

Уже несколько лет предприятие тиражирует полученный опыт на остальных участках производства

29 ноября 2024, 17:00, ИА Амител

ЗАО "Алейскзернопродукт" / Фото: innovaltai.ru

Компания ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н. Старовойтова продолжает совершенствовать производственные процессы, внедряя принципы бережливого производства. В 2021 году предприятие присоединилось к масштабному национальному проекту "Производительность труда", став участником расширенной программы под федеральным управлением.

Завершив активную фазу работ в 2022 году, компания продолжила применять успешный опыт оптимизации на других участках производства.

Например, на мельзаводе № 2 в цехе по производству круп провели детальный производственный анализ, организовали информационный центр, а также осуществили тщательный анализ работы оборудования. В комбикормовом комплексе специалисты анализируют равномерность загрузки персонала на различных этапах производства.

Помимо этого, сотрудники завода следят за использованием инструментов бережливого производства. Они регулярно проверяют простои оборудования, его работоспособность и при необходимости проводят ремонт или замену.

Главная цель – оптимизация производственных и офисных процессов с использованием методов бережливого производства, создание условий для постоянных улучшений и обучение персонала.

"На фазе развертывания программы рабочая группа из числа сотрудников компании была обучена основным инструментам бережливого производства (основы бережливого производства, семь видов потерь, 5С на производстве, стандартизация, производственный анализ, инфоцентры). Обучение проводили тренеры АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" на предприятии. Полученные знания работники применяли при реализации проектных мероприятий", – говорит главный проект-менеджер ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н. Старовойтова Оксана Дроздова.

Опыт участия в нацпроекте уже показал свою эффективность и для других алтайских компаний. Так, предприятие "ТК ГолдСибУпак", ставшее участником 18-й волны проекта, благодаря использованию бережливых технологий добилось впечатляющих результатов: время выполнения процессов сократилось на 64%, объем незавершенного производства уменьшился на 25%, а выработка увеличилась на 11%. В дальнейшем компания планирует распространить успешный опыт на другие производственные линии.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях ключевых несырьевых секторов экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Принять участие в нем могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей.