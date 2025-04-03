Алтайский школьник ради бонусов в игре перевел мошенникам 57 тысяч рублей со счетов матери

Полицейские возбудили уголовное дело

03 апреля 2025, 11:55, ИА Амител

Фото: Onur Binay / unsplash.com

В Камне-на-Оби школьник перевел мошенникам деньги родителей ради бонусов в онлайн-игре, сообщили в МВД Алтайского края.

С ребенком связался незнакомец и предложил стать обладателем внутриигровой валюты. Для этого мужчина попросил мальчика взять телефон матери, зайти в личный кабинет мобильного банка и сфотографировать его.

После того как ребенок выполнил все требуемые манипуляции, деньги со счетов женщины пропали.

"Когда женщина взяла телефон, обнаружила, что с двух ее банковских карт пропало 14 тысяч рублей, еще с трех счетов – 42 900 рублей", – рассказали в ведомстве.

Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.

Ранее в Алтайском крае девушка два дня радовала аферистов, пока об этом не узнала мама.