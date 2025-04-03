Алтайский школьник ради бонусов в игре перевел мошенникам 57 тысяч рублей со счетов матери
Полицейские возбудили уголовное дело
03 апреля 2025, 11:55, ИА Амител
В Камне-на-Оби школьник перевел мошенникам деньги родителей ради бонусов в онлайн-игре, сообщили в МВД Алтайского края.
С ребенком связался незнакомец и предложил стать обладателем внутриигровой валюты. Для этого мужчина попросил мальчика взять телефон матери, зайти в личный кабинет мобильного банка и сфотографировать его.
После того как ребенок выполнил все требуемые манипуляции, деньги со счетов женщины пропали.
"Когда женщина взяла телефон, обнаружила, что с двух ее банковских карт пропало 14 тысяч рублей, еще с трех счетов – 42 900 рублей", – рассказали в ведомстве.
Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.
Ранее в Алтайском крае девушка два дня радовала аферистов, пока об этом не узнала мама.
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Откуда школьник знал пароль от личного кабинета банка своей матери? Сама мамка рассказала?
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Ох у кого то жопа будет в лоскутках
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Придумали.