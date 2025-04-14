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Алтайский СК начал проверку после сообщения о самокатчике, сбившем ребенка

Правоохранители уже ищут "лихача"

14 апреля 2025, 19:30, ИА Амител

Электросамокат / Фото: Let's Kick / Unsplash
Электросамокат / Фото: Let's Kick / Unsplash

Следственный комитет Алтайского края начал проверку после сообщения самокатчике, который сбил несовершеннолетнюю девочку в Барнауле. Как сообщает "Инцидент Барнаул", по данному факту организована доследственная проверка по признакам "нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта".

Ранее сообщалось, что в Барнауле самокатчик сбил ребенка и, не останавливаясь, поехал дальше. По словам мамы пострадавшей девочки, водителем СИМ был "мужчина или парень". Рассказав эту историю, она призвала откликнуться всех очевидцев, поскольку ей нужны свидетели.

Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности самокатчика. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

В городской Госавтоинспекции отметили, что информация о ДТП поступала. Сейчас полицейские также проводят проверку, ведут разыскные мероприятия и уточняют обстоятельства случившегося.

Барнаул Происшествия дети самокаты полиция

Комментарии 8

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Гость

19:38:41 14-04-2025

А чё там искать при желании ? У самакатчиков есть трекеры. Нужно обозначить точно время и место.
А дальше дело техники

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Шинник

19:47:55 14-04-2025

Гость (19:38:41 14-04-2025) А чё там искать при желании ? ... ну да, нуда.
Поди он ещё и банковской картой расплачивался к которой номер телефона привязан...

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Гость

20:31:28 14-04-2025

Шинник (19:47:55 14-04-2025) ну да, нуда.Поди он ещё и банковской картой расплачивалс... Ну нет мелочь в самокат пихал

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Гость

21:07:42 14-04-2025

Шинник (19:47:55 14-04-2025) ну да, нуда.Поди он ещё и банковской картой расплачивалс... Даже если он рассчитывался не своей картой, то само собой он ее покупал не для катания на самокате только. Он этой картой и в магазинах рассчитывался где камеры есть. И к банкомату возможно подходил.

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Гость

19:57:40 14-04-2025

у правоохранительных органов есть все, чтобы этого катышка из пупка выщемить.
запрос за кем в это время числился самокат и цаб цабэ хади сюда.
а там уж без разницы кто это, если 18ть есть то ок, если нет, то родителей примотать.

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Гость

04:43:42 15-04-2025

Гость (19:57:40 14-04-2025) у правоохранительных органов есть все, чтобы этого катышка и... а если самокат личный?

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Гость

21:10:39 14-04-2025

Поищите лучше кто эти самокаты разрешил. Уже заранее если известно, что ещё 50 подобных ДТП произойдёт. Зачем эта мышиная возня

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Гость

18:57:33 15-04-2025

Гость (21:10:39 14-04-2025) Поищите лучше кто эти самокаты разрешил. Уже заранее если из... в городе появились гораздо более опасные массивные тяжелые машины фиолетового цвета, их завезли 2000 штук!!!!!!!!!!!!., из тех городов, которые уже возмутились и референдумами запретили использование таких сим на своих улицах, так как дети и люди им дороже откатов

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