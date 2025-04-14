Алтайский СК начал проверку после сообщения о самокатчике, сбившем ребенка

Правоохранители уже ищут "лихача"

14 апреля 2025, 19:30, ИА Амител

Электросамокат / Фото: Let's Kick / Unsplash

Следственный комитет Алтайского края начал проверку после сообщения самокатчике, который сбил несовершеннолетнюю девочку в Барнауле. Как сообщает "Инцидент Барнаул", по данному факту организована доследственная проверка по признакам "нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта".

Ранее сообщалось, что в Барнауле самокатчик сбил ребенка и, не останавливаясь, поехал дальше. По словам мамы пострадавшей девочки, водителем СИМ был "мужчина или парень". Рассказав эту историю, она призвала откликнуться всех очевидцев, поскольку ей нужны свидетели.

Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности самокатчика. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

В городской Госавтоинспекции отметили, что информация о ДТП поступала. Сейчас полицейские также проводят проверку, ведут разыскные мероприятия и уточняют обстоятельства случившегося.