В Барнауле самокатчик сбил ребенка и поехал дальше

Девочка потеряла сознание, теперь ее мама ищет очевидцев

14 апреля 2025, 17:10, ИА Амител

Самокат в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле самокатчик сбил ребенка и, не останавливаясь, поехал дальше. Об этом мама пострадавшей девочки рассказала в паблике "Инцидент Барнаул".

"Вчера, в районе 20:35-20:40, по адресу: [улица] 280-летия Барнаула, 25, возле магазина "Пятерочка", электросамокатчик сбил моего ребенка. Она потеряла сознание. Есть ушибы", – написала женщина.

Горожанка призывает очевидцев, которые помогали ее дочке или видели происшествие со стороны, связаться с ней. Вероятно, мама сбитой девочки хочет обратиться в правоохранительные органы, ей нужны свидетели.

По ее словам, водителем самоката был "мужчина или парень".