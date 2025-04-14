В Барнауле самокатчик сбил ребенка и поехал дальше
Девочка потеряла сознание, теперь ее мама ищет очевидцев
14 апреля 2025, 17:10, ИА Амител
В Барнауле самокатчик сбил ребенка и, не останавливаясь, поехал дальше. Об этом мама пострадавшей девочки рассказала в паблике "Инцидент Барнаул".
"Вчера, в районе 20:35-20:40, по адресу: [улица] 280-летия Барнаула, 25, возле магазина "Пятерочка", электросамокатчик сбил моего ребенка. Она потеряла сознание. Есть ушибы", – написала женщина.
Горожанка призывает очевидцев, которые помогали ее дочке или видели происшествие со стороны, связаться с ней. Вероятно, мама сбитой девочки хочет обратиться в правоохранительные органы, ей нужны свидетели.
По ее словам, водителем самоката был "мужчина или парень".
"Почему не связался с родителями и не оказал ей помощь?" – недоумевает женщина.
17:15:48 14-04-2025
Пора вводить СВО в отношении самокатчиков. Причём срочно!
17:23:08 14-04-2025
Гость (17:15:48 14-04-2025) Пора вводить СВО в отношении самокатчиков. Причём срочно!... А это что такое и куда его вводить?
17:44:57 14-04-2025
Гость (17:23:08 14-04-2025) А это что такое и куда его вводить?...
Что как маленький? Гостю 17:15:48 14-04-2025 ниже хвоста!
17:22:31 14-04-2025
доездятся, что им хребтины прямо на ходу ломать начнут.
17:27:13 14-04-2025
Гость (17:22:31 14-04-2025) доездятся, что им хребтины прямо на ходу ломать начнут.... или отстреливать ..
только обидно будет что из-за идиотов мстителей поймают и посадят.
17:30:53 14-04-2025
Уля-Пуля (17:27:13 14-04-2025) или отстреливать ..только обидно будет что из-за иди... Почему обидно? Не нарушай УК, и будет тебе счастье. Ос тап Бендер настоятельно рекомендовал его чтить.
17:29:20 14-04-2025
А я сегодня сделал шаг с крыльца магазина на Партизанской, 203 (угол Челюскинцев-Партизанской) и чуть не оказался под колёсами авто. Катаются они там вокруг дома по тротуару как по дороге, и никого это не волнует. Да ещё и паркуются так, что перегораживают тротуар, и невозможно подойти к переходу. Кстати, о переходах: на пересечении Красноармейского с Папанинцев ловкий водятел на моих глазах заехал к магазину прямо по пешеходному переходу. Такие ловкие из тротуара и там парковку устраивают, и тоже никому нет дела. За мои сегодняшние 17 километров по городу самокатчики ни разу не смогли помешать.
17:35:42 14-04-2025
Пока их ловить за нарушения не начнут, ничего не изменится, малолетки как катались подвое так и катаются, как носились со всей дури так и носятся, но всем нас (рать). Говорят про штрафы. Покажите хоть одного оштрафованного самокатчика? Проблема с ними стоит очень остро по всему городу!
17:44:02 14-04-2025
Ребенка нвдо всегда держать за руку на тратуаре. Мамаша наверняка отпустила ребенка.
17:53:57 14-04-2025
Гость (17:44:02 14-04-2025) Ребенка нвдо всегда держать за руку на тратуаре. Мамаша наве... Спиди-гонщик, тебя и тебе подобных, надо под тротуаром оставить со связанными за спиной руками. Сумеешь остатками зубов асфальт проковырять, будешь жив, ну а нет. так нет.
18:06:03 14-04-2025
Гость (17:44:02 14-04-2025) Ребенка нвдо всегда держать за руку на тратуаре. Мамаша наве... Интересно, как рука мамаши поможет ребенку, сносимому самокатом? Она что, дает неуязвимость к твердым предметам? А если ребенка держать за руку на пешеходном переходе, то на него не может наехать машина? Это же именно так работает? И еще один вопрос - до скольки лет мамаши должны водить детей за руку по тротуарам? До 18, али как?
17:56:38 14-04-2025
Вчера шёл по тротуару, и сзади самокатчик стал бибикать. Вообще-то на тротуаре приоритет у пешеходов. Так хотелось засунуть самокат бибикальщику в опу, что еле сдержался.
18:15:30 14-04-2025
4 (17:56:38 14-04-2025) Вчера шёл по тротуару, и сзади самокатчик стал бибикать. Воо... Не надо себя сдерживать! Есть желание засунуть самокат в дауна, исполняй!
19:34:35 15-04-2025
4 (17:56:38 14-04-2025) Вчера шёл по тротуару, и сзади самокатчик стал бибикать. Воо... наорать попробуй. ну такие эмбицилы сейчас, что никто их не воспитывал или что... Наори в след раз, умалаю
17:59:35 14-04-2025
Прокат самокатов курит с режимом и ни кто в городе наводить порядок как и с общественным транспортом не будет.
Успокойтесь, покупайте защиту шлемы и аккуратно передвигайтесь по тратуарам
20:37:53 14-04-2025
Я сегодня дважды с велосипедистами не могла разойтись. Ходить по городу стало все опаснее, нужно тоже себе какой-нибудь транспорт присмотреть.
22:54:00 14-04-2025
не так давно - на пл. Октября , вечер, светло еще, народ движется от остановки в сторону светофора (перейти через трамвайные пути и т.д.), навстречу потоку людей прутся три самокатчика, одна из них прокомментировала: да откуда ОНИ тут взялись!? ну то есть мы, пешеходы откуда взялись на тротуаре, а не эти, тугодумы, катящиеся при чем по встречке (у нас оно правосторонее движение! но много кто игнорит это на тротуаре)
12:03:43 15-04-2025
Гость (22:54:00 14-04-2025) не так давно - на пл. Октября , вечер, светло еще, народ дви...
дебильное поколение, что с них взять... естественный отбор только поможет
12:46:10 15-04-2025
Нет в городе условия для передвижения самокатов, велосипедов, нет культуры вождения на дорогах, так запретите их совсем. От проката выигрывает горстка предпринимателей, страдает большинство.
19:36:25 15-04-2025
нужно проводит референдум о запрете на самокаты в Барнауле!! Люди уже на грани, скоро так до самосуда дотяните, господин мэр!!