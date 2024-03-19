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Алтайский СК возбудил дело после внезапной смерти семейной пары

Предварительной причиной смерти могло стать пищевое отравление

19 марта 2024, 16:00, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти семейной пары в Романовском районе, сообщает региональный СК.

Напомним, семья умерла после покупки продуктов в одном из магазинов. Одной из возможных причин  гибели эксперты называют ботулизм, возникший после употребления зараженных пищевых продуктов.

"15 марта 2024 года в Романовской районной больнице скончался 53-летний местный житель, а на следующий день – его 52-летняя супруга", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности двум лицам". Следователи устанавливают обстоятельства гибели людей, назначены судебно-медицинские и химическая экспертизы.

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

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Алтайский край Происшествия

Комментарии 2

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Гость

16:39:11 19-03-2024

В магазинах стали спрашивать:"Вам чек надо?". А ведь это единственный документ покупки за наличку.

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Гость

08:13:03 20-03-2024

сразу магазин,а домашней консервации они не ели? грибочки,например?

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