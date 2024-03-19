Алтайский СК возбудил дело после внезапной смерти семейной пары
Предварительной причиной смерти могло стать пищевое отравление
19 марта 2024, 16:00, ИА Амител
В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти семейной пары в Романовском районе, сообщает региональный СК.
Напомним, семья умерла после покупки продуктов в одном из магазинов. Одной из возможных причин гибели эксперты называют ботулизм, возникший после употребления зараженных пищевых продуктов.
"15 марта 2024 года в Романовской районной больнице скончался 53-летний местный житель, а на следующий день – его 52-летняя супруга", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности двум лицам". Следователи устанавливают обстоятельства гибели людей, назначены судебно-медицинские и химическая экспертизы.
16:39:11 19-03-2024
В магазинах стали спрашивать:"Вам чек надо?". А ведь это единственный документ покупки за наличку.
08:13:03 20-03-2024
сразу магазин,а домашней консервации они не ели? грибочки,например?