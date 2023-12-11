Алтайский СК выясняет причины постоянных издевательств над девочкой в школе

Подросткам грозит наказание по статье "Хулиганство"

11 декабря 2023, 17:20, ИА Амител

Кадр из видео

В Алтайском крае устанавливаются обстоятельства применения насилия в отношении девочки в Советском районе, сообщает региональный СК.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором семиклассница поставила на колени пятиклассницу, потом ударила ее в затылок, повалила на снег, села сверху и нанесла около десяти ударов в лицо. Перед этим она пинала девочку и плевала ей в лицо. Как сообщила местная жительница, над школьницей издеваются постоянно.

"Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку действиям несовершеннолетних на предмет совершения преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство". Будут устанавливаться причины и условия совершения противоправных действий со стороны подростков", – рассказали в ведомстве.

В региональной прокуратуре также проводится проверка: районному прокурору поставлена задача детально разобраться в произошедшем. Инцидент произошел 3 декабря в селе Советском.