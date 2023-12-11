Алтайский СК выясняет причины постоянных издевательств над девочкой в школе
Подросткам грозит наказание по статье "Хулиганство"
11 декабря 2023, 17:20, ИА Амител
В Алтайском крае устанавливаются обстоятельства применения насилия в отношении девочки в Советском районе, сообщает региональный СК.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором семиклассница поставила на колени пятиклассницу, потом ударила ее в затылок, повалила на снег, села сверху и нанесла около десяти ударов в лицо. Перед этим она пинала девочку и плевала ей в лицо. Как сообщила местная жительница, над школьницей издеваются постоянно.
"Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку действиям несовершеннолетних на предмет совершения преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство". Будут устанавливаться причины и условия совершения противоправных действий со стороны подростков", – рассказали в ведомстве.
В региональной прокуратуре также проводится проверка: районному прокурору поставлена задача детально разобраться в произошедшем. Инцидент произошел 3 декабря в селе Советском.
17:27:44 11-12-2023
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17:30:08 11-12-2023
Гость (17:27:44 11-12-2023) Читаю эту новость и тут же реклама пистолет металлический с ... это реклама по результатам твоих поисков в интернете. так что задумайся)))
18:53:15 11-12-2023
Гость (17:27:44 11-12-2023) Читаю эту новость и тут же реклама пистолет металлический с ... адблок или адргуард установи и не будет рекламы, вообще не будет.
17:52:10 11-12-2023
Если причины для них покажутся вескими то?
17:54:04 11-12-2023
как страшно,максимум по этой статье и возраста преступника ,ну погрозят пальчиком и это недоразумение уверится в своей безнаказанности будет творить еще больше
18:05:01 11-12-2023
гость (17:54:04 11-12-2023) как страшно,максимум по этой статье и возраста преступника ,... Нееее. Если ты попал в поле зрение полицаев, никто тебе пальчиком грозить не будет, раскрутят на всю катушку. Добрый дядя Стёпа-постовой в гробу переворачивается.
18:01:15 11-12-2023
Ещё одна "чёткая" ссыкушка смазала себе путёвку в светлое будущее. Мусара на учёт поставят, гинеколог на целомудрие проверит, родителей прав лишат . Здравствуй новая семья дружная-детдомовская !
18:35:20 11-12-2023
В таком случае только клин клином выбивать. Эту отделать более жестким способом. И она усядется на место.И не вестись на демагогию типа жестокость порождает жестокость. ЕЙ ЭТО БУДЕТ ХОРОШИЙ УРОК..Думаю она сразу с заявлением побежит. А там бы ей добавить
18:54:15 11-12-2023
Для гоблинов это нормально. Никого не накажут. "Слово пацана"...
19:17:35 11-12-2023
Публично на сходе села выпороть. Вот и будет минута славы!
19:37:02 11-12-2023
Говнючки. Родители такие же. Если бы не были такими же, то выгнали говнючек из дома. Как бы я не любила свою дочь, такой поступок не смогла бы принять. Я думаю, что дети чувствуют границы дозволенного и в этих рамках и действуют.