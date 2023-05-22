Алтайский Следком подтвердил задержание экс-чиновника по делу об убийстве

Предположения о связи Виталия Манишина с резонансными убийствами 1999-2000 годов в Барнауле назвали "преждевременными"

22 мая 2023, 13:25, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В управлении СК по Алтайскому краю подтвердили информацию о задержании бывшего замглавы администрации Калманского района Виталия Манишина. Об этом сообщает "Толк".

По их информации, правоохранители заинтересовались Манишиным из-за некоего убийства, которое произошло в 1989 году. Вместе с тем предположения о связи экс-чиновника с резонансными убийствами 1999-2000 годов в Барнауле следователи назвали "преждевременными". Вместе с тем его проверят на причастность и к этим действиям.

Напомним, что о задержании Манишина стало известно в пятницу, 19 мая. Как сообщали СМИ, мужчина сдал биоматериал на экспертизу и результат совпал с тем, который есть в одном из дел. Есть неофициальная и неподтверждённая информация, что он признался в 11 убийствах в Барнауле и 26 – в одном из районов края.

В конце 90-х в Калманском районе нашли тела двух абитуриенток АлтГТУ. Труп первой обнаружили в притоке Оби, а второй – в лесополосе. История продолжилась летом 2000 года, когда в Барнауле в короткий срок пропали пять абитуриенток АлтГТУ. Вскоре останки нашли в лесополосе в Калманском районе.