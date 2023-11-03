Первые дома в микрорайоне сдадут в 2025 году

03 ноября 2023, 09:28, ИА Амител









































Проект ЖК на ул. Анатолия Мельникова, 1 / Фото: "Домус плюс"

Барнаульский застройщик "Алгоритм" продолжает осваивать участок недалеко от ТРЦ "Арена". Сейчас там возводят семь многоэтажек и скоро приступят к строительству еще двух. Здания будут 10-этажные, рассчитанные почти на тысячу жителей. Под двором разместят паркинг. Проект ЖК презентовали на градсовете 2 ноября.

Охраняемый двор

Десятиэтажки запроектировали на ул. Анатолия Мельникова, 1. Торцевыми фасадами дома ориентированы на эту магистраль, а также на ул. Михаила Евдокимова. Общее количество квартир в двух зданиях – 512. Число жителей по расчетам составляет 918.

"Каждый корпус состоит из трех панельных блок-секций. Входные группы запроектированы с двух сторон. На первом этаже в каждой блок-секции предусмотрены колясочные. Отделка домов – навесной вентилируемый фасад с облицовкой хризотилцементными плитами", – отметил докладчик, архитектор проектной компании "Домус плюс".

Проект ЖК на ул. Анатолия Мельникова, 1 / Фото: "Домус плюс"

Двор ЖК будет без машин. Над детскими площадками, въездами в паркинг, входами в подъезды установят видеонаблюдение. На территории домов по проекту предусмотрены игровые и физкультурные площадки, зоны для отдыха взрослых. Под двором проектировщики разместили паркинг на 95 машино-мест.

"По расчетам для ЖК нужно 254 машино-места. Фактически проектом предусмотрено 272 парковочных места. Из них в границах участка – 234. На прилегающей территории – 38 машино-мест", – сказал архитектор.

Слишком пестро

При обсуждении проекта члены комиссии обратили внимание на то, что мусорные контейнеры находятся на расстоянии менее 20 метров от домов, хотя этого требуют нормативы. Архитектор объяснил: закрытый тип ЖК позволяет сократить это расстояние. Другие эксперты посчитали, что пять контейнеров на 918 человек недостаточно, и баки будут регулярно переполнены.

Замруководителя МКУ "Архитектура города Барнаула" Сергей Боженко спросил, не прорабатывали ли авторы проекта возможность выезда на Павловский тракт. На этот вопрос за докладчика ответил первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров.

"Сейчас предприятие "Алтайкоммунпроект" разрабатывает систему транспортной доступности этого квартала и прилегающих территорий. Там есть определенные узлы. Заказчику нужно отдать должное: они решают вопрос транспортной доступности не только своего квартала, но и готовы ответить на некоторые вопросы прилегающих территорий", – отметил он.

Проект ЖК на ул. Анатолия Мельникова, 1 / Фото: "Домус плюс"

Сам Федоров поинтересовался у архитектора, чем он может объяснить выбранное цветовое решение. По мнению чиновника, здания слишком пестрые.

"Рядом строится ЖК и мы решили разбавить цвет. Есть пересечения с существующей застройкой. Такое решение фасадов – это возможности для дальнейшего развития всего квартала, других концепций и тенденций", – ответил докладчик.

Однако большинство экспертов задумку архитекторов не оценили.

"Как говорят, два-три цвета могут соединить многие, более пяти цветов могут совместить только великие специалисты, а более семи оттенков – лишь гении. Сложно. А так – хороший, невысотный объект", – сказал член градсовета Евгений Носенко.

Главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров предложил поработать с цветом на следующих этапах застройки, уменьшив количество оттенков. Ведь это не отдельный квартал, отметил архитектор, а цепочка домов:

"Проект планировки задал линейную, достаточно однообразную структуру. Эти дома идут первыми. Если применять большое количество цветов, и это повторит каждый последующий автор, квартал просто "развалится": он будет сильно пестрым".

В результате проект согласовали, но рекомендовали архитекторам поработать над цветом фасадов.