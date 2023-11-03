Масштабный квартал у ТРЦ "Арена" в Барнауле "прирастет" еще двумя десятиэтажками
Первые дома в микрорайоне сдадут в 2025 году
03 ноября 2023, 09:28, ИА Амител
Барнаульский застройщик "Алгоритм" продолжает осваивать участок недалеко от ТРЦ "Арена". Сейчас там возводят семь многоэтажек и скоро приступят к строительству еще двух. Здания будут 10-этажные, рассчитанные почти на тысячу жителей. Под двором разместят паркинг. Проект ЖК презентовали на градсовете 2 ноября.
Охраняемый двор
Десятиэтажки запроектировали на ул. Анатолия Мельникова, 1. Торцевыми фасадами дома ориентированы на эту магистраль, а также на ул. Михаила Евдокимова. Общее количество квартир в двух зданиях – 512. Число жителей по расчетам составляет 918.
"Каждый корпус состоит из трех панельных блок-секций. Входные группы запроектированы с двух сторон. На первом этаже в каждой блок-секции предусмотрены колясочные. Отделка домов – навесной вентилируемый фасад с облицовкой хризотилцементными плитами", – отметил докладчик, архитектор проектной компании "Домус плюс".
Проект ЖК на ул. Анатолия Мельникова, 1 / Фото: "Домус плюс"
Двор ЖК будет без машин. Над детскими площадками, въездами в паркинг, входами в подъезды установят видеонаблюдение. На территории домов по проекту предусмотрены игровые и физкультурные площадки, зоны для отдыха взрослых. Под двором проектировщики разместили паркинг на 95 машино-мест.
"По расчетам для ЖК нужно 254 машино-места. Фактически проектом предусмотрено 272 парковочных места. Из них в границах участка – 234. На прилегающей территории – 38 машино-мест", – сказал архитектор.
Слишком пестро
При обсуждении проекта члены комиссии обратили внимание на то, что мусорные контейнеры находятся на расстоянии менее 20 метров от домов, хотя этого требуют нормативы. Архитектор объяснил: закрытый тип ЖК позволяет сократить это расстояние. Другие эксперты посчитали, что пять контейнеров на 918 человек недостаточно, и баки будут регулярно переполнены.
Замруководителя МКУ "Архитектура города Барнаула" Сергей Боженко спросил, не прорабатывали ли авторы проекта возможность выезда на Павловский тракт. На этот вопрос за докладчика ответил первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров.
"Сейчас предприятие "Алтайкоммунпроект" разрабатывает систему транспортной доступности этого квартала и прилегающих территорий. Там есть определенные узлы. Заказчику нужно отдать должное: они решают вопрос транспортной доступности не только своего квартала, но и готовы ответить на некоторые вопросы прилегающих территорий", – отметил он.
Проект ЖК на ул. Анатолия Мельникова, 1 / Фото: "Домус плюс"
Сам Федоров поинтересовался у архитектора, чем он может объяснить выбранное цветовое решение. По мнению чиновника, здания слишком пестрые.
"Рядом строится ЖК и мы решили разбавить цвет. Есть пересечения с существующей застройкой. Такое решение фасадов – это возможности для дальнейшего развития всего квартала, других концепций и тенденций", – ответил докладчик.
Однако большинство экспертов задумку архитекторов не оценили.
"Как говорят, два-три цвета могут соединить многие, более пяти цветов могут совместить только великие специалисты, а более семи оттенков – лишь гении. Сложно. А так – хороший, невысотный объект", – сказал член градсовета Евгений Носенко.
Главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров предложил поработать с цветом на следующих этапах застройки, уменьшив количество оттенков. Ведь это не отдельный квартал, отметил архитектор, а цепочка домов:
"Проект планировки задал линейную, достаточно однообразную структуру. Эти дома идут первыми. Если применять большое количество цветов, и это повторит каждый последующий автор, квартал просто "развалится": он будет сильно пестрым".
В результате проект согласовали, но рекомендовали архитекторам поработать над цветом фасадов.
09:39:10 03-11-2023
...а когда уже будут детские сады и школы "приростать" к новым ЖК?
10:19:14 03-11-2023
Гость (09:39:10 03-11-2023) ...а когда уже будут детские сады и школы "приростать" к нов... Это вам не при СССР, когда была комплексная застройка. Теперь главное деньги срубить.
09:46:01 03-11-2023
Ура человейникам.
14:34:39 03-11-2023
Гость1 (09:46:01 03-11-2023) Ура человейникам. ... Ура заваливающимся халупам с печным отоплением и сортиром на улице. Так лучше?
10:16:58 03-11-2023
мало мест для машин сейчас в каждой семье по одно\две
11:17:39 03-11-2023
Гость (10:16:58 03-11-2023) мало мест для машин сейчас в каждой семье по одно\две... ...а люди все плачут что плохо живут)))
11:35:22 03-11-2023
Гость (11:17:39 03-11-2023) ...а люди все плачут что плохо живут)))... автокредиты как и ипотеки всем выдают
11:45:15 03-11-2023
Гость (11:35:22 03-11-2023) автокредиты как и ипотеки всем выдают... Всем? А вы удивительный человек) Давно в банке были?
11:52:32 03-11-2023
Гость (11:45:15 03-11-2023) Всем? А вы удивительный человек) Давно в банке были?... 18 октября Банк Открытие выдал Ипотеку на однушку под 12% на 25 лет без справки о з\п. Зарплата у меня 27 тысяч.
12:51:55 03-11-2023
Гость (11:52:32 03-11-2023) 18 октября Банк Открытие выдал Ипотеку на однушку под 12% н... Обязательно в ЦБ РФ по АК поинтересуюсь правомерностью такой сделки) Банк просто не имеет права выдавать кредит без понимания его погашения. Ну или вы лукавите, и предоставили залог, либо у вас там крупный счет. В иных случаях это невозможно.
13:42:12 03-11-2023
Гость (12:51:55 03-11-2023) Обязательно в ЦБ РФ по АК поинтересуюсь правомерностью такой... предоставили залог, -------- Так ипотека это и есть кредит под залог приобретаемой недвижимости)))
20:51:09 03-11-2023
Гость (13:42:12 03-11-2023) предоставили залог, -------- Так ипотека это и есть кредит ... Даже по ипотеке, то есть кредиту с заложенной жилплощадью, вам его не выдадут, если у вас вся зарплата 27 тысяч, а ежемесячный платеж, допустим 50. У любого банка есть кредитный комитет и он такую сделку не пропустит. Говоря о залоге, я имел в виду залог дополнительного имущества, которое не является предметом ипотеки. То есть чувак заложил что то из уже имеющегося у него, как обеспечение.
10:32:13 03-11-2023
Павлик.. прощай( здравствуй стояк
10:45:26 03-11-2023
Я недавно случайно оказался в тех местах. Я с удивлением обнаружил что там вырос практически новый город. Мне там ничего не знакомо, капец) Со временем обживутся, и эти кварталы станут более комфортабельными. Я помню за домами на углу 50 лет СССР и Панфиловцев было поле. Теперь же многие жители новых кварталов считают, что центр теперь там.
12:32:15 03-11-2023
Гость (10:45:26 03-11-2023) Я недавно случайно оказался в тех местах. Я с удивлением обн... Тоже были летом в тех местах. Пока с озеленением там плохо - ни кустов, ни деревьев. Хотя бы скверы какие делали.
11:59:36 03-11-2023
Есть же деньги и на новые регионы. Рисуют их что ли
12:20:46 03-11-2023
Гость (11:17:39 03-11-2023) ...а люди все плачут что плохо живут)))... Вам сколько лет? Вы рассуждаете "совковыми" понятиями восьмидесятых годов прошлого века, что машина это роскошь, а это уже давно не так! Автомобиль -это просто норма, во всяком случае, если это не Бентли, Роллс-Ройс и тд. Застройщики и архитектура, просто "жадничают", выделяя недостаточно машино-мест, с тем что бы налепить, как можно больше " человейников" и по-больше "рубануть" с этого для себя лично!
12:48:51 03-11-2023
Гость (12:20:46 03-11-2023) Вам сколько лет? Вы рассуждаете "совковыми" понятиями восьм... Это вы рассуждаете непонятно какими понятиями. В больших городах - машина должна быть роскошью, чтобы меньше заСоров на дорогах было. Хочешь комфорта - такси, проще - общественный транспорт... Но это НЕ про Барнаул. По-хорошему: сначала купи гараж или парковочное место, потом покупай машину.
12:53:06 03-11-2023
Гость (12:48:51 03-11-2023) По-хорошему: сначала купи Как хорошо что Вас не спросили.
12:55:05 03-11-2023
Гость (12:53:06 03-11-2023) Как хорошо что Вас не спросили.... вот и зря у умных не спрашиваете. потом столько тупостей творите
13:22:45 03-11-2023
Представляю, какая запредельная астрономическая цена была на эти квартиры!!! Они по-любому уже расхватаны до одной!
14:02:33 03-11-2023
Десятки-пятерки! В нормальных городах их под бульдозер!А у нас ....реновация! Господи,главное побольше такого дерьма и светофоров на дорогах,чтобы пробок побольше было,а зачем развязки ,эстакады ,тоннели ,надземные - подземные переходы! Вообщем мухосранск!
14:07:11 03-11-2023
Строители деньги зарабатывают, а весь город потом стоит в пробках на Павловском.
09:12:36 13-11-2023
Очередные "человейники" от Алгоритма, в непригодном для жизни районе. В прочем ничего нового, держат марку