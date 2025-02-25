Алтайское МЧС проверит данные о "закрытых дверях" при эвакуации посетителей ТЦ "Пионер"

В случае обнаружения нарушений специалисты обеспечат принятие мер в соответствии с полномочиями

25 февраля 2025, 13:40, ИА Амител

ТЦ "Пионер" после эвакуации / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Барнаульский ТЦ "Пионер" проверят специалисты ГУ МЧС по Алтайскому краю после информации в соцсетях о том, что посетители в процессе эвакуации при получении сообщения о минировании столкнулись с невозможностью покинуть здание. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Напомним, 24 февраля неизвестные сообщили о минировании ТЦ. После этого посетителей, продавцов и сотрудников торгового центра попросили покинуть здание. На место приехали кинологи.

"В телеграм-каналах и социальных сетях получила широкое распространение информация об инциденте в барнаульском ТЦ "Пионер", где в процессе эвакуации при получении сообщения о минировании люди столкнулись с невозможностью покинуть здание. Данное сообщение принято к рассмотрению специалистами чрезвычайного ведомства. В ближайшее время сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы проверят данный факт. В случае обнаружения нарушений специалисты обеспечат принятие мер в соответствии с полномочиями. Ситуация находится на контроле в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю", – подчеркнули в ведомстве.

Также сообщение о минировании 24 февраля поступило в ТЦ "Огни". Правоохранители проверили торговый центр.