Алтайское предприятие увеличило выработку сотрудников благодаря нацпроекту

Итоги участия в национальном проекте "Производительность труда" подвели на "Агро-Восточном"

28 ноября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: ackr22.ru

17 ноября на ООО "Агро-Восточный" подвели промежуточные итоги шести месяцев участия предприятия в национальном проекте "Производительность труда" при поддержке Регионального центра компетенций в сфере повышения производительности (РЦК).

Достойный результат

За полгода на пилотном потоке на 5% сократили объемы незавершенного производства, на 8% снизили время протекания процесса, на 24% нарастили выработку сотрудников.

Пилотным потоком для внедрения инструментов бережливого производства выбрали процесс выращивания пшеницы в части химической обработки посева пшеницы "Буран" на поле № 40. Эксперт РЦК совместно с участниками рабочей группы предприятия проанализировали текущее состояние потока, выявили места, где происходят основные потери, разработали план по решению 54 выявленных проблем.

По программе Федерального центра компетенций на предприятии два инструктора по бережливому производству провели обучение. А после организовали конкурс по системе 5С с участием трех подразделений: мехток, столовая, ферма. На эталонном участке – мастерской по ремонту техники – утеплили стены, заменили окна, залили пол. Сотрудники хозяйства создают удобные и безопасные рабочие места по 5С, внедряют в работу производственный анализ, анализ эффективности работы сельхозтехники (ОЕЕ), работает инфоцентр предприятия.

Результаты стали возможными также благодаря стандартизации процессов по организации пересменки, по подготовке рабочей жидкости, оценке технического состояния самоходного опрыскивателя, выявлению причин внеплановых ремонтов и снижению простоев, внедрению автоматизированного учета использования химических препаратов и удобрений.

"Скрытые резервы есть везде, команда ООО "Агро-Восточный" показала, как быстрое принятие решений по устранению проблем с применением методов бережливого производства помогает предприятию развиваться в новых меняющихся условиях", – отметила руководитель проекта от РЦК Елена Моргуль.

Принимайте поздравления

На совещании с сотрудниками пилотного потока и рабочей группы главный агроном Владимир Малышев отметил важность улучшений, полученные результаты и рассказал о том, какие мероприятия здесь провели.

Руководитель программы, главный экономист Анна Земзюлина презентовала результаты проекта и целевые ориентиры на следующие 2,5 года. А директор предприятия Евгений Малышев отметил работу эксперта РЦК, поблагодарил команду за результативную деятельность, а также наградил дипломами и ценными подарками 29 самых результативных участников рабочей группы в рамках конкурса по системе 5С. Он также высоко оценил влияние методов бережливого производства на создание комфортных условий работы и, как следствие, на финансовые показатели предприятия.

Начальник отдела развития инновационной деятельности Минэкономразвития Татьяна Богданова поздравила команду с результатами и выразила благодарность руководству и рабочей группе за вовлеченность и проделанную работу.

На предприятии инициировали и приступили к реализации следующего проекта: "Оптимизация работы ЦРМ на складе запасных частей".

Как принять участие в нацпроекте "Производительность труда"?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru