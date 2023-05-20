Алтайское село заволокло дымом из-за пожара в соседнем регионе

Ситуация находится под контролем, отметил Александр Пластеев

20 мая 2023, 14:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Залесовского округа Алтайского края Александр Пластеев рассказал, что с утра 20 мая получает сообщения о том, что жители села Большой Калтай жалуются на сильное задымление на улицах. На своей странице во "ВКонтакте" чиновник объяснил, чем оно вызвано.

"С вечера была обнаружена термоточка на территории заказника в Маслянинском районе Новосибирской области. Это граница с Залесовским округом", – пояснил он.

По словам Пластеева, ситуация находится под контролем, лесники периодически выезжают на место.

Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что пока ситуация с пожарами в регионе "относительно спокойная и контролируемая", а возгораний в лесах меньше, чем было в прошлом году.