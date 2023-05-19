Губернатор Томенко напомнил жителям Алтайского края о противопожарном режиме

Томенко подчеркнул, что пока ситуация "относительно спокойная и контролируемая", а возгораний в лесах меньше, чем было в прошлом году. Кроме того, с ними успешно справляются

19 мая 2023, 19:24, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко напомнил жителям региона о противопожарном режиме. В своём Telegram-канале он призвал соблюдать внимательность и правила пожарной беопасности.

"Накануне в Угловском и Егорьевском районах спасатели тушили пожары, от которых пострадали дома. К счастью, нежилые и никто не пострадал. В Краснощёково тоже вчера был серьёзный пожар на свалке. С ним также удалось справиться без ущерба для людей, хотя огонь из-за сильного порывистого ветра распространялся быстро. Во всех случаях причина – неосторожное обращение с огнём", – заявил глава региона.

Томенко подчеркнул, что пока ситуация "относительно спокойная и контролируемая", а возгораний в лесах меньше, чем было в прошлом году. Кроме того, с ними успешно справляются.

Чтобы не ухудшить ситуацию, в регионе постоянно работает оперштаб, ведётся мониторинг ситуации в лесах и населённых пунктах. Томенко же лично следит за происходящим каждый день и регулярно общается с краевым руководством МЧС.

Губернатор подчеркнул, что нарушения в такой период недопустимы, поскольку цена их может быть слишком высока. За них выписано уже 766 штрафов на общую сумму свыше 1,2 млн рублей.

"Давайте не будем доводить до такого и сделаем всё возможное, чтобы пройти этот период спокойно", – добавил он.