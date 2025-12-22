Алтайское управление МВД подписало соглашение с барнаульской гимназией № 42

В соглашении говорится о развитии профильных классов и совместном проведении патриотических мероприятий

22 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

Управление МВД подписало соглашение с барнаульской гимназией / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле краевое управление МВД заключило соглашение о сотрудничестве с гимназией № 42, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Документ подписали директор гимназии № 42 Иван Гребенкин и начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Сергей Камышев. В документе речь идет о совместных патриотических мероприятиях, развитии профильных классов и углубленной профориентации.

Соглашение между ГУ МВД по краю и гимназией № 42

Мероприятие прошло в торжественной обстановке. В нем участвовали министр образования края Светлана Говорухина, представители городской власти, педагоги, ветераны, ученики, руководители штабов барнаульского отделения Юнармии и "Движения Первых", курсанты юридического института.

Региональное управление МВД уделяет много внимания нравственно-патриотическому воспитанию молодого поколения, создает правоохранительные классы.

«Соглашение, которое подписано руководителями ведомств, позволит вывести взаимодействие на новый, более высокий уровень», – говорится в сообщении.

Учащимся школы № 53 Сергей Камышев вручил награды за активную гражданскую позицию и личный вклад и участие в мероприятиях управления. Также состоялось торжественное принятие 20 учащихся в ряды Юнармии.