Алтайское управление МВД подписало соглашение с барнаульской гимназией № 42
В соглашении говорится о развитии профильных классов и совместном проведении патриотических мероприятий
22 декабря 2025, 15:00, ИА Амител
В Барнауле краевое управление МВД заключило соглашение о сотрудничестве с гимназией № 42, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Документ подписали директор гимназии № 42 Иван Гребенкин и начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Сергей Камышев. В документе речь идет о совместных патриотических мероприятиях, развитии профильных классов и углубленной профориентации.
Мероприятие прошло в торжественной обстановке. В нем участвовали министр образования края Светлана Говорухина, представители городской власти, педагоги, ветераны, ученики, руководители штабов барнаульского отделения Юнармии и "Движения Первых", курсанты юридического института.
Региональное управление МВД уделяет много внимания нравственно-патриотическому воспитанию молодого поколения, создает правоохранительные классы.
«Соглашение, которое подписано руководителями ведомств, позволит вывести взаимодействие на новый, более высокий уровень», – говорится в сообщении.
Учащимся школы № 53 Сергей Камышев вручил награды за активную гражданскую позицию и личный вклад и участие в мероприятиях управления. Также состоялось торжественное принятие 20 учащихся в ряды Юнармии.
15:13:25 22-12-2025
Смотрю как родная 42 с каждым годом тонет все глубже.
19:08:42 22-12-2025
Гость (15:13:25 22-12-2025) Смотрю как родная 42 с каждым годом тонет все глубже. ... Ага только с одного выпуска 1.Задержан с наркотиками в Тайланде 2. Пьный ехал на машине пьяный в Новосибирске и совершил ДТП. В итоге три трупа и 4 инвалидов. 3. От полицейских убегал со стриптизклуба и прыгнул с третьего этажа насмерть.
15:40:37 22-12-2025
Нам физики ,математики уже не нужны?
01:28:52 23-12-2025
Маркел Сасипаторыч (15:40:37 22-12-2025) Нам физики ,математики уже не нужны?... Похоже, ошиблись дверью. Представители ГУ МВД не в ту школу зашли. Не учли профиль.
16:40:21 22-12-2025
42-я просела от физмата до полицай-патриотов.
Вектор развития скорректирован.
10:58:35 23-12-2025
Олег (16:40:21 22-12-2025) 42-я просела от физмата до полицай-патриотов.Вектор разв...
Система образования в миниатюре. Эти ваши программисты и ученые сваливают за бугор при первой же возможности, а простые полицаи у нас невыездные )
11:05:21 23-12-2025
А когда-то моя школа была физико-математической. А теперь она воспитывает будущих полицейских. Значит полицейские в этой стране нужнее, чем физики и математики, чо уж..