НОВОСТИОбщество

Алтайское управление МВД подписало соглашение с барнаульской гимназией № 42

В соглашении говорится о развитии профильных классов и совместном проведении патриотических мероприятий

22 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

Управление МВД подписало соглашение с барнаульской гимназией / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Управление МВД подписало соглашение с барнаульской гимназией / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле краевое управление МВД заключило соглашение о сотрудничестве с гимназией № 42, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Документ подписали директор гимназии № 42 Иван Гребенкин и начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Сергей Камышев. В документе речь идет о совместных патриотических мероприятиях, развитии профильных классов и углубленной профориентации.

Соглашение между ГУ МВД по краю и гимназией № 42

Мероприятие прошло в торжественной обстановке. В нем участвовали министр образования края Светлана Говорухина, представители городской власти, педагоги, ветераны, ученики, руководители штабов барнаульского отделения Юнармии и "Движения Первых", курсанты юридического института.

Региональное управление МВД уделяет много внимания нравственно-патриотическому воспитанию молодого поколения, создает правоохранительные классы.

«Соглашение, которое подписано руководителями ведомств, позволит вывести взаимодействие на новый, более высокий уровень», – говорится в сообщении.

Учащимся школы № 53 Сергей Камышев вручил награды за активную гражданскую позицию и личный вклад и участие в мероприятиях управления. Также состоялось торжественное принятие 20 учащихся в ряды Юнармии.

Барнаул МВД школы

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

15:13:25 22-12-2025

Смотрю как родная 42 с каждым годом тонет все глубже.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:08:42 22-12-2025

Гость (15:13:25 22-12-2025) Смотрю как родная 42 с каждым годом тонет все глубже. ... Ага только с одного выпуска 1.Задержан с наркотиками в Тайланде 2. Пьный ехал на машине пьяный в Новосибирске и совершил ДТП. В итоге три трупа и 4 инвалидов. 3. От полицейских убегал со стриптизклуба и прыгнул с третьего этажа насмерть.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Маркел Сасипаторыч

15:40:37 22-12-2025

Нам физики ,математики уже не нужны?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:28:52 23-12-2025

Маркел Сасипаторыч (15:40:37 22-12-2025) Нам физики ,математики уже не нужны?... Похоже, ошиблись дверью. Представители ГУ МВД не в ту школу зашли. Не учли профиль.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

16:40:21 22-12-2025

42-я просела от физмата до полицай-патриотов.
Вектор развития скорректирован.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:35 23-12-2025

Олег (16:40:21 22-12-2025) 42-я просела от физмата до полицай-патриотов.Вектор разв...
Система образования в миниатюре. Эти ваши программисты и ученые сваливают за бугор при первой же возможности, а простые полицаи у нас невыездные )

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

11:05:21 23-12-2025

А когда-то моя школа была физико-математической. А теперь она воспитывает будущих полицейских. Значит полицейские в этой стране нужнее, чем физики и математики, чо уж..

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров