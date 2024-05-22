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Алтайское управление по предпринимательству возглавил новый руководитель

В структурах, созданных для господдержки бизнеса, Антон Слободчиков трудится более 10 лет

22 мая 2024, 12:20, ИА Амител

Антон Слободчиков / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Антон Слободчиков / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Антон Слободчиков возглавил Управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края, сообщает altapress.ru.

"Информацию о своем назначении Слободчиков подтвердил, правда, сообщил, что документа об этом еще не видел. К обязанностям он приступил 22 мая", – отмечает издание.

Напомним, место руководителя оставалось вакантным с декабря 2023 года. Бывший начальник управления Александр Евстигнеев получил должность представителя губернатора и правительства края в АКЗС.

Ранее Слободчиков рассказал amic.ru, как помогают на Алтае предпринимателям и можно ли создать работающий бизнес в 14 лет.

Антон Слободчиков родился в Барнауле в 1975 году. Получил образование в отраслях филологии, экономики, маркетинга, менеджмента и управления проектами. Работал исполнительным директором Алтайского банковского союза. В структурах, созданных для господдержки бизнеса, Слободчиков трудится более 10 лет.

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Комментарии 2

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Гость

12:24:31 22-05-2024

Получается из рассказа, что хлопчик сам-то и не был предпринимателем ни разу.

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Гость

15:18:47 22-05-2024

А у нас все так. И военными должен быть человек со стороны, чтобы видеть картину шире.

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