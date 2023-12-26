Как помогают на Алтае предпринимателям и сохранится ли поддержка в 2024 году

Поговорили о том, что создать работающий бизнес в 14 лет — реально. И есть те, кто готов помочь школьникам реализоваться

26 декабря 2023, 09:45, ИА Амител

В последние несколько лет бизнесу в нашей стране приходится нелегко. Но есть структуры, которые помогают предпринимателям удержаться на плаву, обучают и выступают за них поручителями перед банками. В "Переговорке" на amic.ru руководитель Центра "Мой бизнес" Алтайского края Антон Слободчиков рассказал, на какую реальную помощь от государства сегодня могут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса. Что нужно сделать, чтобы получить такую поддержку. Что такое социальное предпринимательство и можно ли в 14 лет начать развивать свой бизнес. Спойлер: проекты школьников из "Фабрики идей" вызывают большой интерес у серьезных компаний.

Кто в "Переговорке"



Антон Слободчиков с октября 2013 года по настоящее время – директор НО "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства" (до 2018 года НО "Алтайский гарантийный фонд");

руководитель Алтайского центра "Мой бизнес";

исполнительный директор Алтайского банковского союза;

член совета по развитию финансового рынка в макрорегионе Сибирь;

заместитель председателя правления НО "Ассоциация институтов развития предпринимательства", г. Москва;

член Общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей Алтайского края;

член совета по улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае;

председатель наблюдательного совета КАУ "МФЦ Алтайского края";

создавал в Алтайском крае Бюро кредитных историй, руководил Алтайским банковским союзом, инициировал и создавал Алтайский гарантийный фонд.01:30 Чем занимается Центр "Мой бизнес" Алтайского края и какую поддержку оказывает предпринимателям.

02:45 Подробнее об услугах Центра: помогают предпринимателям выйти на внешние рынки, обучают, консультируют – и все это бесплатно. Причем даже помогают пройти обучение в Центре Сколково, но это уже на элементах софинансирования.

05:33 Что такое социальное предпринимательство, какие категории могут быть отнесены к этому виду деятельности и что дает такой статус. Например, грантовую поддержку от 100 до 500 тысяч рублей для реализации проектов.

07:00 О том, кто из предпринимателей может воспользоваться услугой "бесплатной аренды площадей" и на каких условиях.

07:25 О финансовой поддержке и поручительстве по банковским кредитам. "В этом году мы увеличили свой лимит оказания поручительской поддержки с 28 млн до 50 млн рублей", – говорит Антон Слободчиков.

08:36 "Даем примерить предпринимательский костюм". В Центр может обратиться любой человек, который хотел бы заняться бизнесом, но не знает с чего начать. А еще о том, насколько популярна в Алтайском крае самозанятость.

11:15 Как обратиться в Центр "Мой бизнес" за консультацией.

12:09 "Телевизионное реалити-шоу для молодежи". О том, что такое "Фабрика бизнес-идей" и почему этот проект – гордость Центра "Мой бизнес".

14:01 "Ребята в 14 лет получают уже первые деньги от своих идей". Антон Слободчиков рассказывает, какие проекты, предложенные школьниками, были реализованы как бизнес.

16:46 Об особых условиях для женщин, которые решили стать предпринимателями. И о том, насколько вообще представительницы прекрасного пола активнее мужчин в вопросах бизнеса.

18:29 Какие форумы для предпринимателей проводит Центр и насколько они актуальны. В 2023-м говорили о взаимодействии с маркетплейсами, впервые работали с представителями креативной индустрии. А в новом году пройдут форумы по цифровизации бизнеса и работе с нейросетями.

20:51 Как попасть на такой форум и что делать, если не хватило места?

21:49 "Все, что задумано, будет реализовано. Деньги есть". О планах на 2024 год и о том, не сократится ли финансовая поддержка предпринимателей.