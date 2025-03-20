Алтайскую модель Диану Галину в состоянии глубокой комы перевезут из Китая в Россию

Почти месяц девушка находится в больнице в Пекине в стабильно тяжелом состоянии

20 марта 2025, 15:10, ИА Амител

Диана Галина / Фото: соцсети девушки

20-летняя модель из Алтайского края Диана Галина, которая в тяжелом состоянии попала в реанимацию в Китае, до сих пор находится в глубокой коме, ее планируют отправить в Россию. Об этом "КП-Барнаул" рассказала руководитель модельного агентства "Стиль" Татьяна Баева.

Ранее amic.ru подробно рассказал историю Дианы. У жительницы Алтайского края, которая находилась за границей по работе, 25 февраля произошел разрыв аневризмы головного мозга. Девушка приехала в Пекин, где ей предстояло пройти десятки кастингов. До поездки на серьезные проблемы со здоровьем она не жаловалась.

Почти месяц Диана находится в больнице в Пекине в глубокой коме: состояние стабильно тяжелое, кома 4-5 стадии, на ИВЛ. Рядом с ней находится ее мама. Как сообщила Татьяна Баева, сегодня, 20 марта, если ничего не изменится, девушку должны привезти в Благовещенск.

"Там уже медики будут решать вопрос о дальнейшей транспортировке до Москвы", – уточнила руководитель модельного агентства.

Сейчас ведутся переговоры с медициной катастроф о перевозке Дианы в Москву. Раньше сделать это не было возможности, поскольку китайские доктора не давали никаких документов, без которых бригада медиков не могла вылететь.

Накануне мама Дианы сообщила, что посольство договорилось с Москвой о заполнении документа на китайском языке, а после будет сделан перевод на русский и английский. Оставалось только убедить китайского доктора сделать необходимые бумаги, подписать и поставить печать.