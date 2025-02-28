Модели с Алтая, попавшей в реанимацию в Китае, предстояло пройти десятки кастингов
До поездки на серьезные проблемы со здоровьем Диана не жаловалась
28 февраля 2025, 10:34, ИА Амител
20-летняя Диана Галина, которая 25 февраля в критическом состоянии госпитализирована в Пекине, улетела из Алтайского края в Китай неделю назад. Девушке предстояло пройти десятки кастингов, пишет "КП-Новосибирск".
Ранее amic.ru подробно рассказал историю девушки. У жительницы Заринска, которая находилась за границей по работе, произошел разрыв аневризмы головного мозга. Семье Дианы необходима финансовая помощь в лечении дочери.
"Дочка родилась в Новосибирске, но потом мы переехали в Заринск. В алтайском модельном агентстве два года назад она заключила свой первый международный контракт: тогда ее пригласили на работу в Корею. Потом она была в Милане, Париже, дважды – в Китае. Эта поездка в Китай была для нее третьей", – рассказала мама девушки Татьяна Галина.
На серьезные проблемы со здоровьем Диана не жаловалась. Она постоянно проходила обследования после поездок, никаких проблем со здоровьем врачи не видели, все анализы были в норме.
"Единственное, что беспокоило дочку, – у нее болела голова после перелетов. Но это казалось нормальным из-за резкой смены часовых поясов", – отметила Татьяна.
Последний раз она разговаривала с дочкой 24 февраля. Девушка рассказала, что уже получила два контракта, на 25 февраля у нее в Пекине было назначено еще пять кастингов. Но утром Диану нашли без сознания в апартаментах, где она жила вместе с другими моделями.
В больнице выяснили, что у девушки была врожденная патология. В итоге случился разрыв аневризмы. Диану прооперировали, сейчас она находится без сознания в реанимации. В ближайшее время Татьяна полетит к дочке в Китай, чтобы находиться рядом с ней.
11:08:58 28-02-2025
И что нам делать с данной информацией? У меня сын сильно заболел короной- три тысячи потратила на лекарства - последние..
11:23:10 28-02-2025
Гость (11:08:58 28-02-2025) И что нам делать с данной информацией? У меня сын сильно заб...
а с вашей информацией что нам делать?
сбор средств организовать или подъезды с остановками шампунем помыть или всем на самоизоляцию отправиться
11:24:51 28-02-2025
Гость (11:08:58 28-02-2025) И что нам делать с данной информацией? У меня сын сильно заб... Это сумма, конечно, 3тыс. Постыдились бы писать
11:37:45 28-02-2025
Гость (11:08:58 28-02-2025) И что нам делать с данной информацией? У меня сын сильно заб... Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять! (с)
11:41:34 28-02-2025
Гость (11:37:45 28-02-2025) Маленькие дети!Ни за что на светеНе ходите в Африку,... а родители маленьких детей - следите за здоровьем всех, не прыгайте выше чем отмеряно.
и, блин, читайте уже заключаемые контракты глазами.
девушке - удачи.
11:50:30 28-02-2025
в Корею. Потом она была в Милане, Париже, дважды – в Китае. И что, работала за спасибо?
12:35:51 28-02-2025
Ужас, проходила врачей, анализы, а врождённую патологию проглядели, ну как так то... Скорейшего выздоровления!
12:51:19 28-02-2025
Жаль девочку.
13:04:39 28-02-2025
Как так? За 20 лет не обнаружили такую паталогию? МРТ есть, КТ есть. Или врач за 10 мин приема не сообразил, что делать? Наверняка обращались в пк.
13:18:59 28-02-2025
"что уже получила два контракта.. " - там страховок никак не предусмотрено.. ?
15:29:18 28-02-2025
никакие это не патологии
отравили ее скорее всего. Контракты на миллионы у кого то из под носа уходили
за такие деньги и яд не оставляющий следов нашли. Азия как известно порох и яды изобрела раньше всех
королева красоты это ооочень опасная профессия
сколько их погибло ни сосчитать и травили и стреляли и кислотой обливали