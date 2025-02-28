Модели с Алтая, попавшей в реанимацию в Китае, предстояло пройти десятки кастингов

До поездки на серьезные проблемы со здоровьем Диана не жаловалась

28 февраля 2025, 10:34, ИА Амител

Диана Галина / Фото предоставлено "КП-Новосибирск" семьей девушки

20-летняя Диана Галина, которая 25 февраля в критическом состоянии госпитализирована в Пекине, улетела из Алтайского края в Китай неделю назад. Девушке предстояло пройти десятки кастингов, пишет "КП-Новосибирск".

Ранее amic.ru подробно рассказал историю девушки. У жительницы Заринска, которая находилась за границей по работе, произошел разрыв аневризмы головного мозга. Семье Дианы необходима финансовая помощь в лечении дочери.

"Дочка родилась в Новосибирске, но потом мы переехали в Заринск. В алтайском модельном агентстве два года назад она заключила свой первый международный контракт: тогда ее пригласили на работу в Корею. Потом она была в Милане, Париже, дважды – в Китае. Эта поездка в Китай была для нее третьей", – рассказала мама девушки Татьяна Галина.

На серьезные проблемы со здоровьем Диана не жаловалась. Она постоянно проходила обследования после поездок, никаких проблем со здоровьем врачи не видели, все анализы были в норме.

"Единственное, что беспокоило дочку, – у нее болела голова после перелетов. Но это казалось нормальным из-за резкой смены часовых поясов", – отметила Татьяна.

Последний раз она разговаривала с дочкой 24 февраля. Девушка рассказала, что уже получила два контракта, на 25 февраля у нее в Пекине было назначено еще пять кастингов. Но утром Диану нашли без сознания в апартаментах, где она жила вместе с другими моделями.

В больнице выяснили, что у девушки была врожденная патология. В итоге случился разрыв аневризмы. Диану прооперировали, сейчас она находится без сознания в реанимации. В ближайшее время Татьяна полетит к дочке в Китай, чтобы находиться рядом с ней.