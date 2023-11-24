Алтайскую школу, оставшуюся без крыши из-за урагана, осмотрел замгенпрокурора РФ

19 ноября от сильного ветра пострадала 121 школа, учебные занятия не возобновлены лишь в одной

24 ноября 2023, 15:25, ИА Амител

Фото: Управление ГП РФ по СВО

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин лично осмотрел оставшееся без крыши здание школы в селе Зональном Алтайского края, сообщает Управление ГП РФ по СВО.

Напомним, 19 ноября от сильного ветра пострадала 121 школа: в большинстве случаев были разрушены кровли, повреждены окна, рамы и фасады.

"В настоящее время учебные занятия в общеобразовательных учреждениях края возобновлены, кроме одной школы в Зональном районе", – отметили в ведомстве.

Демешин лично выехал на пока еще не восстановленный объект и на месте оценил уровень нанесенного стихией ущерба, а также техническое состояние здания.

По итогам поездки Демешин поручил прокурору Алтайского края Антону Герману проконтролировать ход и своевременность ремонтных работ.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал число пострадавших от урагана поселений.