Алтайскую школу, оставшуюся без крыши из-за урагана, осмотрел замгенпрокурора РФ
19 ноября от сильного ветра пострадала 121 школа, учебные занятия не возобновлены лишь в одной
24 ноября 2023, 15:25, ИА Амител
Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин лично осмотрел оставшееся без крыши здание школы в селе Зональном Алтайского края, сообщает Управление ГП РФ по СВО.
Напомним, 19 ноября от сильного ветра пострадала 121 школа: в большинстве случаев были разрушены кровли, повреждены окна, рамы и фасады.
"В настоящее время учебные занятия в общеобразовательных учреждениях края возобновлены, кроме одной школы в Зональном районе", – отметили в ведомстве.
Демешин лично выехал на пока еще не восстановленный объект и на месте оценил уровень нанесенного стихией ущерба, а также техническое состояние здания.
По итогам поездки Демешин поручил прокурору Алтайского края Антону Герману проконтролировать ход и своевременность ремонтных работ.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал число пострадавших от урагана поселений.
16:00:07 24-11-2023
Прокурор, не забивший в жизни ни одного гвоздя что то понимает в строительстве. "Лично осмотрел"- как это мило ...
16:44:16 24-11-2023
что то он без инструментов или для галочки залез. Салтыков-Щедрин, как один мужик двух генералов прокормил.
19:51:29 24-11-2023
А сам Антон Герман проконтролировать ход и своевременность ремонтных работ не может? И оценивать техническое состояние здания разве не инженеры должны? В Алтайском крае инженеров-строителей не осталось?
19:55:09 24-11-2023
Гость 16:00:07 24-11-2023 Прокурор, не забивший в жизни ни одного гвоздя что то понимает в строительстве. "Лично осмотрел"- как это мило ... ТЫ С ПЕЛЕНОК С НИМ РЯДОМ ЖИЛ, ВСЕ ЗНАЕШЬ? Там по фоткам видно из .ерни все делали!!!
08:36:51 25-11-2023
гость (19:55:09 24-11-2023) Гость 16:00:07 24-11-2023 Прокурор, не забивший в жизни ни... мил человек,к нему строители не лезут же с умными советами по юридическим вопросам,так чего он сует нос в те вопросы в которых не понимает или по принципу-каждый суслик в поле агроном