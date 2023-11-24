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"Двое суток словно в операционной". Как восстанавливали свет в Барнауле после урагана

Специалисты ездили в режиме нон-стоп от объекта к объекту, потому что не могли оставить людей без электричества

24 ноября 2023, 13:47, ИА Амител

Как боролись с последствиями стихии

В воскресенье, 19 ноября, порывы ветра достигали 35 м/c – стихия бушевала всю ночь и стихла только к вечеру. На линии электропередачи падали ветки, сломанные деревья и сорванные рекламные конструкции. В сложных условиях Барнаульская сетевая компания максимально оперативно "вернула свет" в дома горожан. О том, как это было, – в материале amic.ru.

Важная миссия

Телефон в оперативной диспетчерской службе (ОДС) Барнаульской сетевой компании разрывался. Заявки об отсутствии электроэнергии поступали одна за другой.

"На базу мы не возвращались – ездили в режиме нон-стоп от объекта к объекту. Адреса по старинке записываем на бумаге – так надежней. Но тут бланки закончились, и в ход пошли все попавшиеся под руку листочки", – рассказывает мастер Алексей Попков.

Выйти в выходной никто не отказался. Всего в тот день работали 45 человек и 8 вышек. Первоочередная задача стояла перед оперативной бригадой ОДС – они устранили 16 повреждений на высоковольтных сетях 6-10 кВ. Миссия важная – вдоль этих линий под отключения попадали районы, где проживали тысячи человек.

"Параллельно отрабатывали заявки на низковольтных сетях 0,4 кВ, таких было 172. От аварийных служб поступали предложения о помощи, но она не потребовалась – справились своими силами", – подчеркнул генеральный директор БСК Андрей Лавринец.

Обычная работа

В поселке Центральном крыша со всеми конструкциями упала на воздушную линию 0,4 кВ и сломала две опоры. В Ерестном огромная ель порвала линию 6 кВ. В Лебяжьем упавшие деревья сорвали изолированный провод с пяти пролетов. В районе улиц Горская – Космонавтов крыша частного дома завалилась сразу на две воздушные линии. Огромную конструкцию скинули с помощью бурояма.

Фото: barnaul.org

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"Заниматься восстановлением сетей – наша обычная работа, только здесь мы выполнили ее в сжатые сроки и в неблагоприятных погодных условиях. Просто не могли оставить людей без света", – говорит начальник 1-го сетевого района Сергей Воронов.

От Солнечной Поляны до улицы Космонавтов прямо по полю тянется пятикилометровая линия напряжением 10 кВ. На нее упали два тополя, сорвав крепления с изоляторов на шести пролетах. В итоге кабель оказался на земле. Сложность была в том, чтобы найти поврежденные места на протяженном участке.

Склад на колесах

"Для работы у нас было все: когти (специальные приспособления, которые крепятся на обувь для работы на высоте), пояса, лебедки, "лягушки", зажимы, ключи разного калибра, пассатижи, кабель. Две машины представляли собой "склады на колесах". А на объекте, как в операционной, только и слышалось: "Подай зажим, пассатижи, теперь ключ, тяни кабель", – отметил Попков.

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Отработав закрепленные участки, ехали на помощь коллегам. Пока одна группа занималась восстановлением поврежденной линии, другая отправлялась "на разведку" по полученным заявкам, чтобы понимать, куда гнать вышку, а где можно обойтись когтями и пассатижами.

"Дело к ночи. Темно. Приезжаю на подстанцию, замеряю напряжение. Определил проблему. "Трансформатор менять надо", – говорю диспетчеру и слышу голос на той стороне: "Это предохранители сгорели, проверяй и меняй". Проверяю – так и есть. Благодаря таким метким замечаниям все получалось быстрее", – подчеркнул Попков.

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По словам монтеров, сложности были в том, что аварии рассредоточились по всему городу – только успевай. И они успевали. 20 ноября к 20:00 свет вернулся в дома. Только во вторник, выдохнув, коллеги оценили проделанный объем работы. И – не удивились. Опыт, слаженность и грамотное управление не могли принести других результатов.

"Подобного в Барнауле не было с середины 70-х годов. Большое спасибо всем, кто принимал участие в ликвидации последствий: это и диспетчерская, и сетевые районы, и служба подстанций, и работники гаража", – поблагодарил коллектив генеральный директор БСК Андрей Лавринец.

ООО "Барнаульская сетевая компания" обслуживает более 3200 км электрических сетей и около 1200 трансформаторных подстанций в столице Алтайского края. Миссия организации – обеспечивать надежное электроснабжение жителей Барнаула.

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Комментарии 3

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Гость

14:52:43 24-11-2023

Огромная благодарность энергетикам!

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14:56:52 24-11-2023

Че за спец ежели транс и предохранители прозвонить не может

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mitrich

15:03:16 24-11-2023

Спасибо не только сотрудникам БСК (хоть речь в статье именно о них), а вообще всем энергетикам, которые работали в эти дни!

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