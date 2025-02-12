"Альтернативы нет". Депутат АКЗС пообещала сохранить и улучшить СК "Обь" в Барнауле

Татьяна Ильюченко заявила, что к участию в жизни комплекса будут привлекать компанию "Магистраль"

12 февраля 2025, 12:15, Вячеслав Кондаков

Соревнования в СК "Обь" / Фото: СШОР "Обь"

Спортивный комплекс "Обь" в Барнауле будет сохранен, а качество предоставляемых услуг должно значительно вырасти. Для этого планируют привлекать второго собственника – компанию "Магистраль". Строить же на месте "Оби" высотку не будут ни при каких обстоятельствах. Об этом во время интернет-форума на сайте АКЗС заявила председатель комитета по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко.

"Уникальное сооружение"

В ближайшее время в "Оби" установят новые кабинки. Уже состоялся аукцион на поиск подрядчика, который выполнит все работы. На эти цели руководство "Оби" направит около 2,2 миллиона рублей, что на 700 тысяч меньше, чем планировалось. Новые кабинки уже привезены. Также заменили фильтры для воды.

"Это уникальное сооружение для Барнаула с полноценной чашей бассейна 50 на 25 метров, где можно проводить соревнования различного уровня. В Алтайском крае всего два подобных олимпийских бассейна – "Обь" в Барнауле и "Заря" в Бийске. Альтернативы им нет. Нам действительно нужно сохранять спортивную инфраструктуру и выполнять указ президента по развитию физической культуры и спорта", – заявила Татьяна Ильюченко.

По словам депутата, вопрос сохранения и полноценной работы одного из крупнейших в Сибири спорткомплексов находится на контроле председателя АКЗС Александра Романенко. С руководством СК и Министерством спорта провели ряд совещаний и наметили планы о его развитии.

По словам Ильюченко, помимо установки новых фильтров и кабинок, в ближайшее время будет обновлено освещение, отремонтирован баскетбольный зал. Ранее в спорткомплексе уже заменили бойлеры и теплообменники, установили новый витраж на чаше бассейна, провели ремонт крыши гимнастического зала.

"Перед новым руководством СК "Обь" поставлена задача повысить качество услуг, провести работу по взаимодействию с секциями и школами, активнее привлекать к работе второго собственника комплекса – компанию "Магистраль". Но поскольку контрольный пакет акций объекта находится у государства, депутаты намерены в любом случае заниматься развитием комплекса и предпринимать все меры для сохранения спортивного объекта", – заявила Татьяна Ильюченко.

Что известно об СК "Обь"?

Спорткомплекс ввели в эксплуатацию в 1984 году. Большой бассейн – 50 на 25 метров – считался уникальным, так как при его строительстве впервые в России применили метод изготовления ванны из стекла и цемента. Сейчас спорткомплекс "Обь" – один из крупнейших в Западной Сибири. Ежегодно его посещают до 500 тысяч человек. Кроме плавания, здесь обучают баскетболу, художественной гимнастике, борьбе, теннису.

В настоящее время 51% акций СК "Обь" владеет правительство Алтайского края. Другие 49% акций в 2021 году у Крайсовпрофа приобрела компания "Магистраль", которую связывают с предпринимателем Евгением Ракшиным. Новый совладелец пока не начал вкладывать деньги в развитие "Оби".

Ранее о судьбе комплекса высказался министр спорта региона Иван Нифонтов.