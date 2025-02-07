"Вода уже стала лучше". Министр спорта пообещал преображение СК "Обь" в Барнауле

Иван Нифонтов постарается сохранить для города важнейший спортивный объект

07 февраля 2025, 06:40, ИА Амител

Бассейн "Обь" в Барнауле / Фото: СШОР "Обь"

Спортивный комплекс "Обь" в Барнауле в ближайшее время ждут небольшие перемены. Уже сейчас в бассейне установили новые фильтры для очистки воды, а вскоре здесь появятся новые кабинки. Об этом журналистам рассказал министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов.

Какие работы пройдут?

Спортивный комплекс "Обь" в самом центре Барнаула уже много лет нуждается в ремонте. Причем речь идет не только о фасаде здания, но и внутренних помещениях. Например, качество раздевалок настолько ужасное, что многие посетители недоумевают: за что платить деньги?

По словам Нифонтова, недавно в "Оби" установили новые современные фильтры, которые проводят качественную очистку.

"Вода стала намного лучше, чем была. Сам там плавал и видел, что было до. В этом плане мы содействуем как можем", – заявил министр.

Также в ближайшее время установят новые кабинки. Уже состоялся аукцион на поиск подрядчика, который выполнит все работы. На эти цели руководство "Оби" направит около 2,2 миллиона рублей, что на 700 тысяч меньше, чем планировалось. Новые кабинки уже привезены.

Нифонтов отметил, что в спорткомплексе ведут работу по взаимодействию с секциями и школами. В настоящее время, после смерти Сергея Кашникова, "Обь" возглавляет Александр Власов. Новый руководитель пытается найти деньги на ремонт здания.

"Этот исторический объект находится в центре города. Все крупные предприятия Алтайского края в свое время участвовали в его строительстве. Он достался нам по наследству, мы должны сохранить его и желательно приумножить", – заявил Иван Нифонтов.

Что известно об "Оби"?

Спорткомплекс ввели в эксплуатацию в 1984 году. Большой бассейн – 50 на 25 метров – считался уникальным, так как при его строительстве впервые в России применили метод изготовления ванны из стекла и цемента. Сейчас спорткомплекс "Обь" – один из крупнейших в Западной Сибири. Ежегодно его посещают до 500 тысяч человек. Кроме плавания, здесь обучают баскетболу, художественной гимнастике, борьбе, теннису.

В настоящее время 51% акций СК "Обь" владеет правительство Алтайского края. Другие 49% акций в 2021 году у Крайсовпрофа приобрела компания "Магистраль". Новый совладелец пока не начал вкладывать деньги в развитие "Оби".