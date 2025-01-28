Раздевалки в бассейне "Обь" в Барнауле отремонтируют за 3 млн. Почему это важно?

На качество помещений неоднократно жаловались посетители бассейна

28 января 2025, 06:15, ИА Амител

Дети занимаются плаванием / Фото: СШОР "Обь"

Руководство спорткомплекса "Обь" в Барнауле намерено потратить 2,9 миллиона рублей на капитальный ремонт мужской и женской раздевалок в бассейне. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. На их состояние неоднократно жаловались посетители комплекса.

Какие работы пройдут в комплексе?

Согласно документации, заявки на участие в реконструкции части помещений "Оби" можно подать до 31 января. Источник финансирования – АО "Спорткомплекс "Обь". Потенциальному подрядчику необходимо будет провести ремонт раздевалок в бассейне: установить новые кабинки и сделать освещение. На качество раздевалок, к слову, неоднократно жаловались посетители СК. Большинство кабинок для одежды уже много лет не закрывалось. Приходилось оставлять личные вещи на свой страх и риск.

Ждать ли капитального ремонта "Оби"?

Пока вряд ли. В общей сложности, как пояснял amic.ru бывший директор комплекса Сергей Кашников, на полную реконструкцию СК нужно от 200 до 300 миллионов рублей. Эти средства необходимы не только на ремонт внутренних помещений, но и фасада здания.

В настоящее время, после смерти Сергея Кашникова, "Обь" возглавляет Александр Власов.

В конце 2024 года в интервью amic.ru министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов заявил, что поставил перед новым руководством СК "Обь" задачу повысить качество услуг. Тогда чиновник анонсировал небольшое улучшение инфраструктуры в самом крупном спортивном комплексе региона, не раскрывая подробностей. Иван Нифонтов также выразил уверенность, что новое руководство "Оби" должно активнее привлекать к работе второго собственника комплекса – компанию "Магистраль" (владеет 49% акциями предприятия. – Прим. ред.), которую связывают с известным барнаульским предпринимателем Евгением Ракшиным.

"Согласен, что уровень сервиса необходимо повышать. В этом направлении мы двигаемся, второй владелец тоже в этом заинтересован. У нас должны быть общие цели. У двух сторон есть понимание, что "Обь" – социальный объект, уникальный не только для Алтайского края, но и для Сибири. В 50-метровом бассейне проходят соревнования самого высокого уровня", – заявил Иван Нифонтов.

Что известно об "Оби"?

Спорткомплекс построили в 1984 году. Большой бассейн – 50 на 25 метров – считался уникальным, так как при его строительстве впервые в России применили метод изготовления ванны из стекла и цемента. Сейчас спорткомплекс "Обь" – один из крупнейших в Западной Сибири. Ежегодно его посещают до 500 тысяч человек. Кроме плавания, здесь обучают баскетболу, художественной гимнастике, борьбе, теннису.