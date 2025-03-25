АлтГУ не нашел желающих отремонтировать кровлю и часть фасадов главного корпуса
Потенциальному подрядчику предлагали заплатить 26,7 млн рублей
25 марта 2025, 13:20, ИА Амител
Алтайский госуниверситет не нашел подрядчика для капремонта (реставрации кровли и части фасадов) главного корпуса вуза на проспекте Ленина, 61, в Барнауле. Победителю предлагали заплатить 26,7 млн рублей, однако заявку на аукцион так никто и не подал. Информация об этом есть на портале госзакупок.
Информация появилась на сайте еще 7 марта 2025 года, заявки на лот желающие подавали до 21 марта, итоги торгов подвели 25 марта.
Предполагалось, что подрядчик выполнит строительные работы за 140 дней. В здании он должен был заменить кровельные конструкции, водосточные трубы, стропильные элементы и мауэрлаты, слуховые окна, кровельное покрытие, кирпичные столбики и ограждения, обрешетки, поврежденные бетонные балясины и так далее.
Отметим, что главный корпус АлтГУ с 1994 года является памятником архитектуры регионального значения. Его построили в 1958 году в стиле советского монументального классицизма.
14:08:28 25-03-2025
Нашли дураков за такую цену работать
14:16:27 25-03-2025
Заказчик так себе, непорядочный.
14:22:25 25-03-2025
фасады то отремонтировать некому, а еще хотят новый корпус воткнуть!)
15:25:17 25-03-2025
гость (14:22:25 25-03-2025) фасады то отремонтировать некому, а еще хотят новый корпус в... С языка сняли. Надеюсь, строителей на него они тоже не найдут.
20:05:05 26-03-2025
Ну возможно дело в цене и объеме, не спец в этих работах, но то что здание памятник архитектуры там точно любые работы в разы дороже чем на обычном здании, помню как горную аптеку алтайский букет восстанавливали, в итоге в три раза больше денег от планируемых вбухали, ибо памятники восстанавливать это реставрация ещё, а не просто реконструкция или ремонт!