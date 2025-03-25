АлтГУ не нашел желающих отремонтировать кровлю и часть фасадов главного корпуса

Потенциальному подрядчику предлагали заплатить 26,7 млн рублей

25 марта 2025, 13:20, ИА Амител

Главный корпус АлтГУ / Фото: amic.ru

Алтайский госуниверситет не нашел подрядчика для капремонта (реставрации кровли и части фасадов) главного корпуса вуза на проспекте Ленина, 61, в Барнауле. Победителю предлагали заплатить 26,7 млн рублей, однако заявку на аукцион так никто и не подал. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Информация появилась на сайте еще 7 марта 2025 года, заявки на лот желающие подавали до 21 марта, итоги торгов подвели 25 марта.

Предполагалось, что подрядчик выполнит строительные работы за 140 дней. В здании он должен был заменить кровельные конструкции, водосточные трубы, стропильные элементы и мауэрлаты, слуховые окна, кровельное покрытие, кирпичные столбики и ограждения, обрешетки, поврежденные бетонные балясины и так далее.

Отметим, что главный корпус АлтГУ с 1994 года является памятником архитектуры регионального значения. Его построили в 1958 году в стиле советского монументального классицизма.