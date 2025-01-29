Ректор АлтГУ рассказал, когда в Барнауле построят новый корпус и кампус мирового уровня

Работы по созданию проектно-сметной документации растянулись на несколько лет

29 января 2025, 06:15, ИА Амител

Проект нового корпуса АлтГУ / Фото: АлтГУ

Проектно-сметная документация нового здания учебного корпуса АлтГУ пройдет экспертизу в 2025 году, после чего руководство вуза будет просить федеральное Минобрнауки выделить средства на его строительство. Также АлтГУ продолжает искать участок в центре Барнаула для возведения нового студенческого кампуса, который ранее ректор АлтГУ обещал сделать мирового уровня. Об этом журналистам 28 января рассказал ректор университета Сергей Бочаров во время своего отчета о работе в 2024 году.

Что известно о строительстве нового корпуса?

Сейчас подошла к концу подготовительная работа по строительству объекта. Проектно-сметная документация уже готова и в этом году она должна пройти государственную экспертизу. Руководство университета анонсировало проект уже пять лет назад, но за это время дальше подготовки проектно-сметной документации вопрос не сдвинулся.

"Необходимо согласовать некоторые моменты и обращаться в Минобрнауки для получения финансирования. Вся эта работа будет завершена до конца 2025 года", – пояснил ректор.

Новый корпус, состоящий из двух блоков, будет высотой от 8 до 12 этажей. Также в нем разместят столовую, библиотеку, коворкинг и аудитории. Под зданием запроектировано два уровня парковок на 136 машино-мест. Разместить корпус планируется на небольшом участке на площади Сахарова на месте небольшого сквера рядом уже с существующим корпусом "Д". Над проектом работала мастерская "Архи-Групп".

Во сколько обойдется строительство такого объекта в нынешних реалиях – неизвестно. В мае 2023 года в интервью amic.ru Бочаров отмечал, что на реализацию проекта потребуется минимум 6 миллиардов рублей, но это явно не окончательная сумма. Еще три года назад планировалось, что новое здание для университета будет стоить не больше трех миллиардов. Учитывая постоянные скачки цен на стройматериалы, на возведение нового корпуса потребуются большие средства.

Что известно о строительстве нового кампуса?

Ранее ректор классического университета сообщал, что в ближайшие годы руководство вуза намерено построить в центре Барнаула новое общежитие на 500 человек. Уже два года ищут большой участок в центре города, где можно было бы возвести новое общежитие.

Сергей Бочаров заявил, что недавно у него состоялась встреча с главой администрации Барнаула Вячеславом Франком. В настоящее время продолжаются поиски участка. Ректор добавил, что появился приоритетный вариант, но сообщать подробностей не стал.

"Мы от этого проекта не отказываемся. Нам он очень необходим и мы вместе с руководством города и Алтайского края продолжаем прорабатывать данный вопрос", – отметил Сергей Бочаров.

Ранее ректор АлтГУ заявлял, что новый кампус будет мирового уровня.

"Мы обращались в федеральный центр с заявкой на строительство нового кампуса мирового уровня. Отсутствие земельного участка в Барнауле стало основным препятствием для победы. Но кампус большого размера университету жизненно необходим. Институты задыхаются от нехватки площадей, студентам нужны места в общежитии. Как воздух нужны пространства для воспитательной работы, да и просто для отдыха. Мы будем продолжать добиваться выделения земельного участка под будущий кампус", – заявлял Сергей Бочаров.