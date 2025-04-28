АлтГУ откроет на 2025 год более 700 бюджетных мест в магистратуре

Обучение будет по информационным, естественно-научным, творческим и гуманитарным направлениям

28 апреля 2025, 11:00, ИА Амител

Приемная кампания в АлтГУ / Фото: пресс-служба вуза

С 1 марта 2025 года вступили в силу изменения в порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования. Новый приказ Минобрнауки России устанавливает единые сроки подачи заявлений – с 20 июня по 1 октября, а также вводит новшества в систему учета индивидуальных достижений, проведения вступительных испытаний и зачисления на бюджетные места. Изменения касаются в том числе и программ магистратуры, на которые алтайские вузы планируют серьезный набор. Как пояснили amic.ru в пресс-службе Алтайского госуниверситета, количество бюджетных мест в магистратуре осталось практически на том же уровне, что и в прошлом году, – бесплатно сможет учиться 741 студент. И рассказали, что это за направления и какие теперь сроки для поступления.

По каким направлениям будут бюджетные места?

Приоритет в распределении бюджета получили программы магистратуры, связанные с IT:

"Прикладная информатика" в международном институте экономики, менеджмента и информационных систем – 30 мест; "Информатика и вычислительная техника" с профилем "Инженерия искусственного интеллекта" в институте математики и информационных технологий – 20 мест;

"Информатика и вычислительная техника" с профилем "Нейроинформационные технологии и робототехнические системы", "Информационная безопасность" и "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" в институте цифровых технологий, электроники и физики – по 15 мест на каждой программе.

Добавим, что в 2025 году АлтГУ совместно с Высшей школой экономики и Альфа-Банком запускает программу "Прикладная информатика" с профилем "Финансовые технологии" в международном институте экономики, менеджмента и информационных систем. Выпускники магистратуры получают два диплома государственного образца: НИУ ВШЭ по направлению "Прикладная математика и информатика" и Алтайского государственного университета по направлению "Прикладная информатика".

Естественно-научные магистерские программы:

"Биология" института биологии и биотехнологии. Здесь смогут бесплатно учиться 42 студента;

"Химия" института химии и химико-фармацевтических технологий. Программа предлагает 20 бюджетных мест;

"Землеустройство и кадастры" института географии. На направлении подготовки 15 бюджетных мест.

Творческие и гуманитарные направления магистратуры предлагают 235 бюджетных мест на программы очной, вечерней и заочной формы обучения. В частности:

"Педагогическое образование" – 53 места;

"Социология" – 25 мест;

"Прикладная информатика" с профилем "Цифровой дизайн" – 20 мест;

"Журналистика" с обновленным профилем "Цифровая журналистика" – 16 мест;

"Филология", "Лингвистика" и "Профессиональное обучение (по отраслям)" с профилем "Школа директоров: управленческие команды" – по 15 мест на каждой образовательной программе.

Приемная кампания в АлтГУ / Фото: пресс-служба вуза

Какие есть форматы обучения?

Обучение в магистратуре длится 2–2,5 года, тут ничего не изменилось. Формат – очный, очно-заочный и заочный в зависимости от профиля программы. Но обучение по программам предполагает индивидуальную образовательную траекторию – учащиеся могут выбирать модули.

В вузе добавили, что акцент в 2025 году сделан на современных цифровых компетенциях, потребность в которых остро возросла в условиях цифровой трансформации общества.

Кто может поступить?

Претендовать на бюджет, как и раньше, могут как выпускники российских вузов, так и иностранцы.

Что же касается сроков, то прием документов на программы магистратуры начнется 20 июня. Тем, кто претендует на бюджет, надо успеть подать документы до 18 августа. Это можно сделать как лично, так и дистанционно: в "Личном кабинете абитуриента", на портале "Госуслуг" или по почте.

В АлтГУ напомнили правила подачи на несколько программ. Документы можно подать не более чем на пять направлений подготовки, которые надо расставить в порядке приоритетности. Именно в таком порядке их будет рассматривать приемная комиссия. Так, если по направлению подготовки, которое указано первым, недостаточно баллов, то есть шанс поступить еще по четырем оставшимся из "приоритета". Менять порядок приоритетов можно, но только до завершения приема документов.

Для зачисления достаточно документа, удостоверяющего личность и гражданство, документа об образовании (или его копия) установленного образца, СНИЛС.