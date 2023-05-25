АлтГУ приглашает выпускников на грандиозное празднование юбилея вуза в "Титов-Арену"
Рассказываем, какие будут мероприятия, где и когда на них можно сходить
25 мая 2023, 15:45, ИА Амител
26 мая состоится главный и заключительный день праздничной недели, посвящённой 50-летию Алтайского государственного университета. В "Титов-Арене" пройдёт сразу два больших мероприятия для всех студентов, действующих и бывших сотрудников, а также выпускников разных лет. Рассказываем подробную программу дня.
"Встреча поколений выпускников АлтГУ"
Пройдёт в "Титов-Арене". С 13:00 здесь ждут всех, кто окончил вуз. В фойе будет работать фотозона, где выпускники смогут сделать бесплатные фотографии на память.
Здесь также можно будет приобрести брендированную сувенирную продукцию: лимитированные значки с новой символикой АлтГУ, кружки, кепки, футболки и многое другое.
Праздничный концерт
В 14:00 начнётся торжественная встреча поколений, а после – состоится музыкальное мероприятие, которое продлится около двух часов.
Далее будет объявлен технический перерыв для подготовки к следующему мероприятию – молодёжной праздничной программе "Планета Университет".
В это время гости могут провести время в фойе или прогуляться до корпусов родного университета, а также посмотреть выставку "АлтГУ – 50 лет: история, миссия, ценности", которая расположена у фонтана на площади перед театром драмы им. Шукшина.
"Планета Университет"
В 18:00 в "Титов-Арене" начнётся сбор гостей на праздничную программу. Чтобы не потеряться в толпе и точно найти своих однокурсников, администрация АлтГУ предлагает занять места в зале согласно секторам.
Каждый сектор соответствует одному из девяти институтов АлтГУ.
Если вы окончили вуз в те годы, когда существовали факультеты, вам нужно будет найти институт, соответствующий вашему направлению. Например, филологический факультет – это институт гуманитарных наук, биологический – институт биологии и биотехнологии, химический – институт химии и химико-фармацевтических технологий и т. д.
Сориентироваться и найти свой сектор помогут волонтёры.
В 18:40 пройдёт парад институтов.
"Планета Университет" начнётся в 19:00.
В программе:
- вручение сотрудникам университета медалей, почётных грамот и благодарственных писем;
- награждение лучших студентов по итогам юбилейного, 2023 года;
- и, конечно, зажигательная музыкальная программа и выступления творческих коллективов.
Мероприятие состоится по адресу: Социалистический, 93 ("Титов-Арена", бывший Дворец спорта), вход свободный.
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