АлтГУ приглашает выпускников на грандиозное празднование юбилея вуза в "Титов-Арену"

Рассказываем, какие будут мероприятия, где и когда на них можно сходить

25 мая 2023, 15:45, ИА Амител

АлтГУ / Фото: пресс-служба вуза

26 мая состоится главный и заключительный день праздничной недели, посвящённой 50-летию Алтайского государственного университета. В "Титов-Арене" пройдёт сразу два больших мероприятия для всех студентов, действующих и бывших сотрудников, а также выпускников разных лет. Рассказываем подробную программу дня.

"Встреча поколений выпускников АлтГУ"

Пройдёт в "Титов-Арене". С 13:00 здесь ждут всех, кто окончил вуз. В фойе будет работать фотозона, где выпускники смогут сделать бесплатные фотографии на память.

Здесь также можно будет приобрести брендированную сувенирную продукцию: лимитированные значки с новой символикой АлтГУ, кружки, кепки, футболки и многое другое.

Праздничный концерт

В 14:00 начнётся торжественная встреча поколений, а после – состоится музыкальное мероприятие, которое продлится около двух часов.

Далее будет объявлен технический перерыв для подготовки к следующему мероприятию – молодёжной праздничной программе "Планета Университет".

В это время гости могут провести время в фойе или прогуляться до корпусов родного университета, а также посмотреть выставку "АлтГУ – 50 лет: история, миссия, ценности", которая расположена у фонтана на площади перед театром драмы им. Шукшина.

"Планета Университет"

В 18:00 в "Титов-Арене" начнётся сбор гостей на праздничную программу. Чтобы не потеряться в толпе и точно найти своих однокурсников, администрация АлтГУ предлагает занять места в зале согласно секторам.

Схема рассадки зрителей / Фото: "АлтГУ"

Каждый сектор соответствует одному из девяти институтов АлтГУ.

Если вы окончили вуз в те годы, когда существовали факультеты, вам нужно будет найти институт, соответствующий вашему направлению. Например, филологический факультет – это институт гуманитарных наук, биологический – институт биологии и биотехнологии, химический – институт химии и химико-фармацевтических технологий и т. д.

Сориентироваться и найти свой сектор помогут волонтёры.

В 18:40 пройдёт парад институтов.

"Планета Университет" начнётся в 19:00.

В программе:

вручение сотрудникам университета медалей, почётных грамот и благодарственных писем;

награждение лучших студентов по итогам юбилейного, 2023 года;

и, конечно, зажигательная музыкальная программа и выступления творческих коллективов.

Мероприятие состоится по адресу: Социалистический, 93 ("Титов-Арена", бывший Дворец спорта), вход свободный.