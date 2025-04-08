АлтГУ снова пытается найти подрядчика на ремонт кровли и части фасадов главного корпуса

Месяц назад АлтГУ уже пытался найти подрядчика, который проведет эти работы, однако тогда заявку на участие в закупке никто не подал

08 апреля 2025, 11:10, ИА Амител

Алтайский госуниверситет/ Фото: amic.ru

Алтайский госуниверситет снова ищет подрядчика, который отреставрирует кровлю и часть фасадов главного корпуса вуза на проспекте Ленина, 61, в Барнауле. За это АлтГУ готов заплатить максимум 24,5 млн рублей. Соответствующий лот появился на портале госзакупок.

Все работы подрядчик должен выполнить до 11 ноября 2025 года. Всего планируется пять этапов: первый закончится до 1 июля, второй – до 15 августа, третий – до 15 сентября, четвертый – до 15 октября и пятый – до 11 ноября. Контракт будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Закупку разместили на портале 7 апреля 2025 года, заявки на нее можно подавать до 16 апреля. Итоги лота подведут 18 апреля.

Подрядчик должен будет заменить в здании кровельные конструкции, стропильные элементы и мауэрлаты, слуховые окна, водосточные трубы, поврежденные бетонные балясины, кровельное покрытие, кирпичные столбики, ограждения и другие элементы.

Отметим, что в марте 2025 года АлтГУ уже пытался найти подрядчика для работ. Тогда максимальная сумма закупки была больше – 26,7 млн рублей, однако заявки на лот так никто и не подал.

С 1994 года главный корпус АлтГУ является памятником архитектуры регионального значения. Он был построен в 1958 году в стиле советского монументального классицизма, однако лишь в 1973 году стал частью вуза – до этого там располагался институт сельскохозяйственного машиностроения (АлтГТУ).