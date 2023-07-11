Шойгу прокомментировал передачу кассетных боеприпасов Украине

у России на вооружении есть кассетные боеприпасы "на все случаи жизни" и они в разы эффективнее, чем американские

11 июля 2023, 22:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал решение США передать Украине кассетные боеприпасы. Как сообщает РИА Новости, глава оборонного ведомства подчеркнул, что ни США, ни Украина, ни Россия не присоединялись к ограничениям по их использованию.

Шойгу подчеркнул, что Москва, понимая, какую угрозу несут кассетные боеприпасы для мирного населения, воздерживалась и воздерживается от их применения в спецоперации. При этом у России на вооружении есть кассетные боеприпасы "на все случаи жизни" и они в разы эффективнее, чем американские.

Министр отметил, что при поставке США кассетных боеприпасов на Украину ВС РФ будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства.