Американский боксёр Джонсон попросил у Путина российское гражданство
По словам спортсмена, он хочет переехать в Москву
01 апреля 2023, 15:59, ИА Амител
Кадр из видео: РЕН ТВ
Американский боксёр Кевин Джонсон после победы над Вячеславом Дациком попросил у Владимира Путина российское гражданство, сообщает РЕН ТВ.
Спортсмен признался, что ему очень нравится Россия и он хотел бы жить в ней и видеться "со своим другом Александром Поветкиным".
"Я обращаюсь к президенту, мистер президент, я хочу переехать в Москву, жить здесь. Я бы хотел получить российский паспорт, Россия станет моим домом", – заявил Джонсон.
Видео: РЕН ТВ
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