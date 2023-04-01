Американский боксёр Джонсон попросил у Путина российское гражданство

По словам спортсмена, он хочет переехать в Москву

01 апреля 2023, 15:59, ИА Амител

Кадр из видео: РЕН ТВ

Американский боксёр Кевин Джонсон после победы над Вячеславом Дациком попросил у Владимира Путина российское гражданство, сообщает РЕН ТВ.

Спортсмен признался, что ему очень нравится Россия и он хотел бы жить в ней и видеться "со своим другом Александром Поветкиным".

"Я обращаюсь к президенту, мистер президент, я хочу переехать в Москву, жить здесь. Я бы хотел получить российский паспорт, Россия станет моим домом", – заявил Джонсон.

Видео: РЕН ТВ