Россиян предложили лишать гражданства за "невставание под гимн РФ"

Если не встаёшь под гимн, значит, не уважаешь символы государства

16 марта 2023, 17:07, ИА Амител

Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил лишать гражданства тех, кто не встаёт во время гимна РФ. Такое заявление он сделал на телеканале "Крым 24".

"Я считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай невставания под гимн России. Зачем тебе гражданство? Ты не встаёшь, не уважаешь символы государства – флаг, гимн. Давайте в судебном порядке лишать гражданства", – сказал Аксёнов 16 марта в программе "Серьёзный разговор".

Он подчеркнул, что не видит необходимости в таких людях, которые не уважают Россию и не чувствуют себя частью великого российского народа.

Ранее Аксёнов рассказал, как строят оборонительную линию в Крыму.