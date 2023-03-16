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Россиян предложили лишать гражданства за "невставание под гимн РФ"

Если не встаёшь под гимн, значит, не уважаешь символы государства

16 марта 2023, 17:07, ИА Амител

Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил лишать гражданства тех, кто не встаёт во время гимна РФ. Такое заявление он сделал на телеканале "Крым 24".

"Я считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай невставания под гимн России. Зачем тебе гражданство? Ты не встаёшь, не уважаешь символы государства – флаг, гимн. Давайте в судебном порядке лишать гражданства", – сказал Аксёнов 16 марта в программе "Серьёзный разговор".

Он подчеркнул, что не видит необходимости в таких людях, которые не уважают Россию и не чувствуют себя частью великого российского народа.

Ранее Аксёнов рассказал, как строят оборонительную линию в Крыму.

Комментарии 11

  • Да я вообще предлагаю всех сначала лишить, а потом по одному дела рассматривать - и решать, кому дать, а кому нет. Заодно сколько народу сразу будет занято. И зп, опять же, получать будет.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Чё-то логику его тоже не понял . Впечатление что общество из людей рассматривает не сутью для жить быть . Чем-то схоже , что после того как дожил человек до 71 года , должен умереть , потому что так полагается , и возмущаться не моги пожить больше , ведь так должно быть . Не встал когда играет гимн , надо выбросить из жизни и из общества , НУ А ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАЛ ДОЛЖНОСТЬ в лично корыстных целях таких надо на электрический стул посадить , такие намеренно ослабляли безопасность государства , ОНИ РАЗВЕ ЭТОГО НЕ ПОНИМАЛИ ? ( Далеко можно зайти с символизмом . )
    16 марта, Гость   Ответить
  • И у этого кукуха полетела
    16 марта, Гость   Ответить
  • P. S. "Новые приключения неуловимых" пересмотрел
    16 марта, Гость   Ответить
  • В начале надо запретить в России проживание с двойным гражданством, вторым, прекратить давать его кому не попадя незаслуженно деньгами кровью потом риском во благо России,начинать рабочий день везде где бы ни было с исполнения гимна как молитвы. Да и тв и радио должно начинать свою работу с гимна.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Всему своё место и время . Вот только чужую модель на основании чего организованно государство , себе перенимать не надо оказавшись под пропагандой завербованным мнением в сознании насмотревшись о преподнесении патриотизма в чужой стране по тв и наслушавшись радио . ( Наверное насмотревшись украинских телепрограмм , тоже выдумал бы лишать гражданства тех кто не встаёт когда играет гимн .) Но я не очарован видом патриотизма украинского и его ориентирами .
    16 марта, Гость   Ответить
  • Ну а как ? Лишить гражданства , потом убить индивида рас у него нет никакого гражданства , а потом рассказывать про Международное Право в ООН ? Поди про права человека , про право на жизнь ещё после этого речи вели бы , после лишения гражданства-то ? А как быть ? Если самому жить как-то надо и по курортам кататься , ведь право на жизнь для этого должно быть , после лишения гражданства кого-то там . Замкнутый круг .
    16 марта, Гость   Ответить
  • Господин Аксенов родился на Украине и прожил там 40 лет, наверное поэтому плохо знаком с Конституцией РФ, п.3. статьи 6 которой гласит: "Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его."
    16 марта, Гость   Ответить
  • Да и тв и радио должно начинать свою работу с гимна. 3 часа назад, Гость Ответить---------------- всегда начинают с гимна. Долго спишь, дружок!))) Но как будут проверять и документировать, встал персонаж при звуках гимна или нет?)))
    16 марта, Гость   Ответить
  • А после 67 живи если сможешь .
    17 марта, Гость   Ответить
  • Но как будут проверять и документировать, встал персонаж при звуках гимна или нет?)))--- жена сообщит в соответствующие органы или дети
    17 марта, Гость   Ответить
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