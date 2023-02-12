В США назвали вторую после России цель в конфликте на Украине

Штатам не нравится, когда их союзник в Европе становится слишком сильным

12 февраля 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Экс-кандидат в вице-президенты США от "Партии зелёных" Аджаму Барака заявил, что Штатам важно ослабить Германию, сообщает РИА Новости.

"Я с самого начала говорил, что в войне, которую Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью", – подчеркнул он в Twitter.

Этими словами Барака прокомментировал информацию о причастности США к подрыву российских "Северных потоков" в Балтийском море в конце сентября 2022 года.

Напомним, накануне американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под трубопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" заложили водолазы из США.