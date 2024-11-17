Аналитик предрек укрепление рубля в начале 2025 года

Это может быть связано с колебаниями на валютном рынке

17 ноября 2024, 20:30, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730

В начале 2025 года рубль может укрепиться, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. По ее мнению, это связано с сезонным снижением деловой активности и импорта, пишет "Газета.ру".

За прошедшую неделю рубль заметно ослаб. Эксперт отмечает, что это может быть связано с временными факторами и колебаниями спроса и предложения на валютном рынке.

"К концу года возможны повышенная волатильность и временное колебание курса доллара около 100 рублей", – прогнозирует Ващелюк.

Ранее эксперт рассказал, стоит ли сейчас продавать доллары.