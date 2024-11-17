Аналитик предрек укрепление рубля в начале 2025 года
Это может быть связано с колебаниями на валютном рынке
17 ноября 2024, 20:30, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730
В начале 2025 года рубль может укрепиться, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. По ее мнению, это связано с сезонным снижением деловой активности и импорта, пишет "Газета.ру".
За прошедшую неделю рубль заметно ослаб. Эксперт отмечает, что это может быть связано с временными факторами и колебаниями спроса и предложения на валютном рынке.
"К концу года возможны повышенная волатильность и временное колебание курса доллара около 100 рублей", – прогнозирует Ващелюк.
Ранее эксперт рассказал, стоит ли сейчас продавать доллары.
20:42:24 17-11-2024
То же думаю, что укрепится. В начале года рублей так до 110, а весной до 130-150
20:42:55 17-11-2024
Сейчас рубль подешевел до 100 за доллар. Потом подорожает до 100 за доллар
21:04:05 17-11-2024
Ставлю на укрепление до 120
21:44:51 17-11-2024
На 50 коп???
09:21:48 18-11-2024
Я вот не понимаю: почему у нас рубль всё падает и падает в пропасть? Почему в Белоруссии, Тайланде лет 10 национальная валюта не обесценивается, как у нас? Почему цены в магазинах на меняются. Как были цены 10 лет назад, так до сих пор и остались?
09:49:00 18-11-2024
Гость (09:21:48 18-11-2024) Я вот не понимаю: почему у нас рубль всё падает и падает в п... а патамушта у них нет Набиулиной & co, а Белоруссии вообще тиран рулит, ага.
12:32:48 18-11-2024
Элен без ребят (09:49:00 18-11-2024) а патамушта у них нет Набиулиной & co, а Белоруссии вооб... Без Набиуллиной булка хлеба сейчас бы стоила чемодан денег.
А в Белоруссии в 2016 году была деноменация, отрезали 4 нуля. Стабильно, ага.