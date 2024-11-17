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Аналитик предрек укрепление рубля в начале 2025 года

Это может быть связано с колебаниями на валютном рынке

17 ноября 2024, 20:30, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730

В начале 2025 года рубль может укрепиться, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. По ее мнению, это связано с сезонным снижением деловой активности и импорта, пишет "Газета.ру".

За прошедшую неделю рубль заметно ослаб. Эксперт отмечает, что это может быть связано с временными факторами и колебаниями спроса и предложения на валютном рынке.

"К концу года возможны повышенная волатильность и временное колебание курса доллара около 100 рублей", – прогнозирует Ващелюк.

Ранее эксперт рассказал, стоит ли сейчас продавать доллары.

курс валют

Комментарии 7

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Гость

20:42:24 17-11-2024

То же думаю, что укрепится. В начале года рублей так до 110, а весной до 130-150

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Гость

20:42:55 17-11-2024

Сейчас рубль подешевел до 100 за доллар. Потом подорожает до 100 за доллар

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Гость

21:04:05 17-11-2024

Ставлю на укрепление до 120

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Злюка

21:44:51 17-11-2024

На 50 коп???

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Гость

09:21:48 18-11-2024

Я вот не понимаю: почему у нас рубль всё падает и падает в пропасть? Почему в Белоруссии, Тайланде лет 10 национальная валюта не обесценивается, как у нас? Почему цены в магазинах на меняются. Как были цены 10 лет назад, так до сих пор и остались?

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Элен без ребят

09:49:00 18-11-2024

Гость (09:21:48 18-11-2024) Я вот не понимаю: почему у нас рубль всё падает и падает в п... а патамушта у них нет Набиулиной & co, а Белоруссии вообще тиран рулит, ага.

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Гость

12:32:48 18-11-2024

Элен без ребят (09:49:00 18-11-2024) а патамушта у них нет Набиулиной & co, а Белоруссии вооб... Без Набиуллиной булка хлеба сейчас бы стоила чемодан денег.
А в Белоруссии в 2016 году была деноменация, отрезали 4 нуля. Стабильно, ага.

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