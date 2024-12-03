Аналитики назвали самый угоняемый автомобиль в России
За год число подобных преступлений сократилось на 22%
03 декабря 2024, 10:20, ИА Амител
Lada оказалась наиболее угоняемой в России маркой автомобилей. Как сообщает телеканал "360", об этом заявили "Известия" со ссылкой на данные аналитиков страхового дома ВСК.
В целом число угонов за минувший год сократилось на 22%. Больше всего подобных преступлений совершается в Москве и на Северном Кавказе.
В 66% случаев угонщики выбирают автомобили Lada. На втором месте идут машины марки Lexus (8,5%), третье делят Hyundai и Kia (по 6%). BMW, Mitsubishi, Toyota и Volkswagen становятся целью преступников в 2,8% случаев.
Чаще всего угонялись Lada Vesta и Lada Granta (37 и 28% соответственно). Пик преступлений за весь 2024 год произошел в феврале, марте и июле (по 29% угонов), а меньше всего подобных преступлений фиксировалось в январе, мае и августе.
10:23:23 03-12-2024
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