Аналитики назвали самый угоняемый автомобиль в России

За год число подобных преступлений сократилось на 22%

03 декабря 2024, 10:20, ИА Амител

Салон автомобиля / Фото: unsplash.com / Go to Brock Wegner's profile Brock Wegner

Lada оказалась наиболее угоняемой в России маркой автомобилей. Как сообщает телеканал "360", об этом заявили "Известия" со ссылкой на данные аналитиков страхового дома ВСК.

В целом число угонов за минувший год сократилось на 22%. Больше всего подобных преступлений совершается в Москве и на Северном Кавказе.

В 66% случаев угонщики выбирают автомобили Lada. На втором месте идут машины марки Lexus (8,5%), третье делят Hyundai и Kia (по 6%). BMW, Mitsubishi, Toyota и Volkswagen становятся целью преступников в 2,8% случаев.

Чаще всего угонялись Lada Vesta и Lada Granta (37 и 28% соответственно). Пик преступлений за весь 2024 год произошел в феврале, марте и июле (по 29% угонов), а меньше всего подобных преступлений фиксировалось в январе, мае и августе.