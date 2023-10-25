Андрей Разин оскорбительно ответил Лолите, прокомментировавшей его проклятья
Он заявил, что сбежавший от нее Александр Цекало сейчас живет спокойно
25 октября 2023, 06:30, ИА Амител
Кадр из видео
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин ответил Лолите Милявской, которая прокомментировала его проклятья в адрес артистов, выступивших на концерте в память о Юрии Шатунове. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
В своем гневном ответе Разин затронул личную жизнь певицы и заявил, что ее бывший муж Александр Цекало сбежал от нее и счастливо живет в Майами.
"Лоховка, за бутылку пива отдавалась, а я теперь виноват. В чем я виноват? Что я успешнее вас всех?" – сказал Разин.
Он также добавил, что завистники "сдохнут" от зависти.
06:58:07 25-10-2023
Старая хохлушка попутала
10:31:54 25-10-2023
Гость (06:58:07 25-10-2023) Старая хохлушка попутала ... Что попутала?
00:09:12 30-10-2023
Гость (06:58:07 25-10-2023) Старая хохлушка попутала .
09:17:32 25-10-2023
Когда нет аргументов, начинаются оскорбления. И может не Цекало сбежал, а как раз наоборот?
09:26:39 25-10-2023
Лоховка? Феминитивы чтоль
12:01:24 25-10-2023
Ни лолита, ни ласковый май ни цекало,ни шатунов ни тем более разин ,артистами не являются,гольная низкопробная попса,не попадающая в ноту(ласковый май),создавшая кучу фейковых маев,нажившаяся на людях ,мягко говоря не имеющих понятия о музыке вообще.ну такой у нас электорат .пока не скажешь что шаурма из кошатины,не поверят,пока хвост и когти не увидят.и успешность Разина заключается в обмане слушателей,фальсификации и мошенничестве,та же властелина в музыке.
00:53:01 26-10-2023
Все верно. Сидел Юрок в Германии, а денег то маловато, ну и начал с Разиней мошенником делить песни Кузнецова, который в нищете прозябал. А самое главное какая у нас музыка, такой и уровень кадров везде, уровень правосознания. В условиях Феодального капитализма Ласковый май лекарство для тех, кого лишили собственности в 1993, честных и справедливых зарплат, да и многого другого. Народ в большинстве своем не понимает связи этих уровня культуры и музыки как ее проявления, с другими сферами жизни деятельности.
12:24:02 25-10-2023
а он свечку держал?
14:08:07 25-10-2023
Пусть не забывает о бумеранге. Все проклятья возвращаются к тому, кто проклинает. Только раз в десять больше. Ты кляни и себе в живот клади.
14:20:09 25-10-2023
Гость. (14:08:07 25-10-2023) Пусть не забывает о бумеранге. Все проклятья возвращаются к ... Ты знаешь, даже глупые женские журналы перестали об этом бумеранге писать, так как даже блонды поняли - не работает это!
00:33:39 27-10-2023
Гость (14:20:09 25-10-2023) Ты знаешь, даже глупые женские журналы перестали об этом бу... Бумеранг???? Лучше его не знать, ещё как работает!!!!! 😄
14:13:44 25-10-2023
Зачем этот ..... нам всем знать, новость федерального уровня?
17:29:35 25-10-2023
Разин слишком много себе позволяет, не уж то в кругу шоу бизнеса ни кто не может его заткнуть что бы его вообще ни кто не вспомнил.
18:03:40 25-10-2023
Разин вообще идиот
19:14:59 25-10-2023
Разин отморозок конченый
19:20:10 25-10-2023
Разин сам задыхается от зависти, Шатунов на самом деле был популярен и голос у него красивый... Я очень люблю Шатунова, жаль, что так мало пожил, он действительно оставил след в истории, я думаю, его ещё долго помнить будут 🤗
20:42:02 26-10-2023
МАРИНЭ (19:20:10 25-10-2023) Разин сам задыхается от зависти, Шатунов на самом деле был п... И это 100%даже и не сомневаемся
19:29:50 25-10-2023
Юру Шатунова будут всегда слушать и стар и мал.
22:45:45 25-10-2023
Василий (12:01:24 25-10-2023) Ни лолита, ни ласковый май ни цекало,ни шатунов ни тем более... 100% согласен
20:05:38 28-10-2023
Денис (19:29:50 25-10-2023) Юру Шатунова будут всегда слушать и стар и мал. ... За всех не говорите, к примеру, в моем круге Шатунова никто не слушает, т.к. его голос (блеяние) им неприятен. Я не исключаю того, что есть много людей, а вернее, большинство девушки и являются поклонниками Шатунова.
01:28:40 26-10-2023
Ну если честно,даже весело. Впервые откровенно говорят в этом гадюшнике.. сначала Панин ,теперь Разин. Как то верится, что там алкоголь,разврат и ни грамма музыки
06:42:07 26-10-2023
Алекс (00:53:01 26-10-2023) Все верно. Сидел Юрок в Германии, а денег то маловато, ну и... Так вот Кузнецова до последнего Юрка содержал, а Разин бесился что ему кусок не переподал. Так что на Юрку нечего гнать, это Разин сто фейковых груп создал и наживался на этом
11:39:20 26-10-2023
Разин сам лошок голимый
16:26:38 26-10-2023
А я никогда не слушала Шатунова и знаю многих,кто не слушал:на вкус и цвет товарищей нет.Мы слушаем Юрьеву,Вертинского,П.Лещенко и других.Попсу быстро забудут
20:43:57 26-10-2023
Людмила (16:26:38 26-10-2023) А я никогда не слушала Шатунова и знаю многих,кто не слушал:... Слушайте на здоровье, о чем речь???
03:34:49 27-10-2023
Людмила (16:26:38 26-10-2023) А я никогда не слушала Шатунова и знаю многих,кто не слушал:... Их и забудут, их уже забыли) Шатунов в сердцах миллионов всегда!!! И надолго!!!
17:29:53 27-10-2023
Людмила (16:26:38 26-10-2023) А я никогда не слушала Шатунова и знаю многих,кто не слушал:... ну и продолжайте слушать. Каждому свое.
16:40:07 26-10-2023
Наверное, Шатунов не гениальный певец, но по всей видимости, человек очень хороший, не наркоман, не пьяница, не шваль какая-то, выглядит как и должен выглядеть мужчина. А что приезжал в Россию деньги зарабатывать, так он артист, должен же на что-то жить. Оставили бы уже в покое Юру и его семью
20:40:38 26-10-2023
Василий (12:01:24 25-10-2023) Ни лолита, ни ласковый май ни цекало,ни шатунов ни тем более... А ты что ли артист? Погорелого театра😀😀😀😀😀😀
11:22:43 27-10-2023
Разин как бабка яга колдует 🤣
19:20:08 27-10-2023
Хватит вам асю грязь собирать. Шатунов всегда останется ШАТУНОВЫМ И ЗАБУДЕМ ПРО ЛАСКОВЫЙ МАЙ! РАЗИН ВСЕ ДЕНЬГИ ЗАГРОБАСТАЛ.
19:37:02 28-10-2023
Я в шоке и все россияне наверно тоже. Разин что вы злитесь. Вопрос. Хотели починить себя Шатунова. Хотели чтобы он работал на вас. И давал деньги вам???. НЕТ. Вы хотели за счет Шатунова жить. Вы последний подлей как вас земля носит. Проклинаете все всех. Вы возомнили себе кем. Богом. Смотрите: проклятие ваше же проклятие вернуться к вам двойном тройном виде.