Андрей Разин оскорбительно ответил Лолите, прокомментировавшей его проклятья

Он заявил, что сбежавший от нее Александр Цекало сейчас живет спокойно

25 октября 2023, 06:30, ИА Амител

Кадр из видео

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин ответил Лолите Милявской, которая прокомментировала его проклятья в адрес артистов, выступивших на концерте в память о Юрии Шатунове. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

В своем гневном ответе Разин затронул личную жизнь певицы и заявил, что ее бывший муж Александр Цекало сбежал от нее и счастливо живет в Майами.

"Лоховка, за бутылку пива отдавалась, а я теперь виноват. В чем я виноват? Что я успешнее вас всех?" – сказал Разин.

Он также добавил, что завистники "сдохнут" от зависти.