Андрей Стрелковский занял пост министра природных ресурсов и экологии Алтая

С 2023 года он находился в этой должности в качестве временно исполняющего обязанности

21 августа 2024, 20:55, ИА Амител

Фото:. пресс-служба правительства Алтайского края

Врио министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский занял посто на постоянной основе. Об этом сообщает "Атмосфера" со ссылкой на собственные источники.

Стрелковский занимал должность в качестве временно исполняющего обязанности с осени 2023 года. До этого он уже занимал пост главы ведомства, с 2021 декабря, однако после назначения губернатора Алтайского края Виктора Томенко стал врио.

Стрелковский родился в 1966 году в Красноярске. Получил высшее образование в Сибирском технологическом институте. Там же получил ученую степень кандидата биологических наук.

После окончания института начал свой профессиональный путь в Алтайском крае, начав работать станочником-распиловщиком. Руководящую должность впервые получил в 1998 году, возглавив Алтайский центр защиты леса и селекционного семеноводства.

В министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края он устроился в 2015 году на должность замглавы управления лесами. Осенью 2020 года занял пост замминистра и начальника управления лесами, а с декабря 2021 года - министра природных ресурсов и экологии Алтайского края.