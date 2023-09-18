Андрей Турчак: "Единая Россия" на выборах получила более 24 млн голосов

Партия взяла более 24 тысяч депутатских мандатов

18 сентября 2023, 15:45, ИА Амител

Заседание Бюро Высшего и Президиума Генерального советов "Единой России" / Фото: пресс-служба партии

"Единая Россия" получила 78% мандатов на всех уровнях выборов в сентябре 2023 года. По итогам единого дня голосования 24,5 тысячи депутатских мест замещают кандидаты от партии – за них проголосовали более 24 млн избирателей. Всего в рамках ЕДГ прошло 4,2 тысячи избирательных кампаний, на которых заместили около 32 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Партия одержала безоговорочную убедительную победу, отметил секретарь Генсовета на совместном заседании Бюро Высшего и Президиума Генерального советов "Единой России". Об этом сообщает сайт партии ER.ru.

"На прямых выборах высших должностных лиц в 19 регионах и довыборах депутатов Госдумы победили кандидаты от "Единой России". Все они одержали уверенные победы с серьезным отрывом в этой избирательной гонке. Среди наших кандидатов более 85% голосов получили губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и врио губернатора Смоленской области Василий Анохин", – сообщил Андрей Турчак.

Андрей Турчак / Фото: пресс-служба партии

В четырех регионах – Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Красноярском крае и Липецкой области – состоялись довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам. И везде победа за "Единой Россией".

В 20 регионах прошли выборы в заксобрания, на которых "Единая Россия" получила 81% мандатов. Самую высокую поддержку на выборах в заксобрание партии оказали жители Запорожской области, где результат партии по списку составил 83%.

На выборах в гордумы "Единая Россия" взяла 394 мандата или 78%, также получив квалифицированное большинство.

Продолжается подведение итогов на выборах в органы местного самоуправления.

"Сегодня мы можем говорить о получении более 23 из 30 тысяч разыгрываемых мандатов. Это тоже без малого 78%", – отметил Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что на основных выборах в заксобрания и гордумы "Единая Россия" значительно улучшила результат 2018 года.

В Иркутской области на выборах в заксобрание партия получила 54,6% по списку – с учетом одномандатных округов взяла 35 из 45 мандатов.

"В 2018 году у нас было 27,8% за список и в общей сложности 17 мандатов из 45, то есть не было большинства. Сейчас большинство есть – это две трети, и мы можем принимать в Иркутской области любые решения на уровне регионального парламента", – сказал Андрей Турчак.

В Забайкальском крае на выборах в заксобрание у партии почти 57% по списку, с учетом одномандатных округов – 42 из 50 мандатов. По итогам ЕДГ-2018 было 28% за список и в общей сложности 21 мандат.

В Ульяновской области партия получила 50% по спискам и 16 из 18 мандатов на округах на выборах в заксобрание. В Хакасии – 68% мандатов в Верховном Совете. В горсовете Абакана – существенно улучшила результат, получив 22 из 29 мандатов.

Также Андрей Турчак отметил примеры успешной работы "Единой России" над ошибками в Красноярском крае и Якутии, Архангельской и Смоленской областях. В этих регионах победа по итогам ЕДГ – за партией.

Квалифицированное большинство у "Единой России" и в новых регионах.

"По числу выигранных мандатов в Донбассе лидирует ДНР. В ЛНР результат также при крайне высокой поддержке кандидатов. В Запорожской области – более 83% (в Заксобрание региона, – прим. ред.). Впереди большая работа. На следующей неделе пройдут конференции, мы будем рекомендовать руководителей фракций, председателей заксобраний, кандидатов в сенаторы", – отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Александр Сидякин / Фото: пресс-служба партии

В сравнении с 2018 годом "Единая Россия" нарастила ядро поддержки на миллион избирателей.

"За партию проголосовали более 24 миллионов избирателей. Участие в выборах в 86 регионах приняли более 67 миллионов человек", – сообщил замсекретаря Генсовета Сергей Перминов.

Обновление депутатского корпуса "Единой России" в результате ЕДГ составит 57%. Всего на выборах от партии победили 8 тысяч женщин, активисты МГЕР и победители кадрового проекта "ПолитСтарта", 106 участников СВО.

Результаты прошедшей кампании стали заделом на будущий год, когда состоятся выборы президента. И партия к ним готова.