"Единая Россия": приоритет народной программы – интересы граждан

Все положения программы будут выполнены

20 июля 2023, 15:05, ИА Амител

Ремонт школы по народной программе / Фото: пресс-служба партии

В проекте бюджета на 2024-2026 годы необходимо предусмотреть финансирование всех положений народной программы "Единой России". Первоочередная задача – обеспечить безопасность государства, обороноспособность, потребности СВО – на это должны быть направлены все усилия, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на программной комиссии партии, участие в которой приняли федеральные министры, сообщает сайт ER.ru.

Сложная обстановка

"Главный финансовый документ страны создается в сложной обстановке. Задачи развития экономики и социальной стабильности никто не отменял. Мы противостоим крайне серьезным вызовам и угрозам. Неукоснительный приоритет для партии – интересы граждан", – сказал Дмитрий Медведев.

Необходимо учитывать также нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса и потребности Вооруженных сил, в том числе – вопросы кадрового обеспечения, отметил председатель партии. "Единая Россия" принимает активное участие в работе по привлечению специалистов на оборонные предприятия.

Председатель партии призвал уделить особое внимание в федеральном бюджете финансированию социально значимых проектов в новых регионах.

"Они такую помощь в буквальном смысле выстрадали. И должны получить ее как можно быстрее", – подчеркнул он.

Причин откладывать нет

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что ни СВО, ни внешнее давление не являются для "Единой России" причиной отложить реализацию народной программы. Все ее положения, все то, что партия обещала избирателям, будет заложено в бюджет на следующий год. Об этом договорились с членами правительства, руководством Минфина.

"Это значит, что мы продолжим капитально ремонтировать действующие и строить новые школы, детские сады, больницы и ФАПы, дороги и коммунальную инфраструктуру. Будем подключать дома по социальной догазификации, заниматься благоустройством дворов и парков. Приводить к российским стандартам жизнь в новых регионах", – пояснил он.

В полном объеме будет финансироваться и фронт, приоритетом остаются социальные обязательства перед людьми, подчеркнул Турчак.

Выполнение социальных обязательств – приоритет бюджетной политики, добавил министр финансов Антон Силуанов, Федеральный бюджет 2024-2026 предусматривает финансирование ключевых положений народной программы "Единой России".

"Мы закладываем средства на ежемесячные пособия на детей, повышение МРОТ, программу горячего питания школьников 1-4 классов, выплаты за классное руководство. Продолжим не только программы капремонта и строительства новых школ, колледжей, общежитий для студентов, но и модернизации первичного звена здравоохранения, медицинской реабилитации, лекарственного обеспечения", – подчеркнул министр финансов.

Также предусмотрено финансирование на развитие комфортной городской среды, новые спортивные площадки, строительство объектов транспортной инфраструктуры.

Напомним, народная программа "Единой России", с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. 13 июня 2023 года ЕР внесла более 70 изменений в народную программу.

Достигли заметных результатов

Программа исполняется и в Алтайском крае. По словам секретаря регионального отделения "Единой России" в регионе Александра Романенко, наиболее заметных результатов удалось достичь в обновлении школ, сельских домов культуры, спортивных объектов, благоустройстве общественных территорий.

"В прошлом году в Алтайском крае были капитально отремонтированы 33 школы, в этом ремонтируются еще 27 школ, это один из самых высоких показателей в стране. В этом году мы обновим 23 дома культуры и восемь спортзалов. В двух районных центрах – Тальменке и Павловске – построены физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТы)", – сказал Романенко.

Депутаты "Единой России" и активисты партии на всех этапах контролируют ремонт и строительство объектов народной программы. С начала года провели десятки выездов. Партия выстроила системное взаимодействие с общественностью на местах, чтобы повысить эффективность контроля.