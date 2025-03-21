Андрей Турчак поблагодарил энергетиков за восстановление электроснабжения в Горно-Алтайске

Специалисты завершили работу на одном из поврежденных трансформаторов и продолжают ремонтировать второй

21 марта 2025, 09:45, ИА Амител

Лампочка в темноте / Фото: unsplash.com

В Горно-Алтайске полностью восстановили электроснабжение после поджога на подстанции. Об этом глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил в своем Telegram-канале.

За оперативную работу он поблагодарил специалистов по электроэнергетике.

"Благодарю сотрудников подстанции и "Алтайэнерго" за оперативную работу", – написал Андрей Турчак.

Также глава республики сообщил, что из строя были выведены два трансформатора. Сейчас работу одного из них уже восстановили, что позволило вернуть электричество в дома горожан. На втором трансформаторе специалисты продолжают аварийно-восстановительные работы.

"После восстановительных работ "Россети Сибирь" оценят причиненный ущерб. Правоохранительные органы продолжают свою работу", – заключил руководитель региона.

Напомним, 20 марта в 22:52 на подстанции 110 кВ ПС "Горно-Алтайская" № 19 вспыхнул пожар. Неизвестный слил из двух трансформаторов масло и поджег его, из-за чего часть города осталась без света. В 02:00 потребителей подключили к электроэнергии по временной схеме. Полностью подачу электричества в дома горожан восстановили 21 марта в 03:00.

Сейчас правоохранители проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия по факту произошедшего.