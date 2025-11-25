Андрей Турчак проведет 11 декабря прямую линию с жителями Республики Алтай

Трансляция начнется в 12:00 на телеканале "Россия 24"

25 ноября 2025, 13:00, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: правительство Республики Алтай

11 декабря Андрей Турчак проведет прямую линию с жителями Республики Алтай. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Трансляция начнется в 12:00 на телеканале "Россия 24", в эфире ГТРК "Горный Алтай" и во "ВКонтакте". По словам Турчака, во время прямой линии подведут итоги исполнения прошлых поручений и ответят на вопросы жителей.

«Возьмем в работу каждое обращение. По итогам прямой линии будет подписан перечень поручений, выполнение которых руководители исполнительных органов власти возьмут на личный контроль», – отметил глава региона.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко 20 ноября провел прямую линию, в ходе которой пообщался с жителями региона, выслушал их проблемы, дал поручения по разрешению ситуаций и ответил на острые вопросы.