Андрей Турчак внес на рассмотрение Госсобрания кандидатуры министров Республики Алтай
В данный момент они проходят этап согласования в парламентских комитетах
18 июня 2025, 08:15, ИА Амител
Глава Республики Алтай Андрей Турчак внес на рассмотрение Госсобрания и согласование с депутатами кандидатуры министров. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
В качестве заместителей председателя правительства главой региона рекомендованы:
- и.о. министра финансов Ольга Завьялова;
- и.о. министра здравоохранения Дмитрий Хубезов;
- и.о. министра природных ресурсов и экологии Владислав Челтугашев.
Турчак отметил, что в Республике Алтай повышают статус Минприроды региона. Это позволит эффективнее решать вопросы лесной отрасли и экологии и в рамках республики, и на федеральном уровне.
Также на согласование внесены следующие кандидатуры министров:
- Сергей Алымов – министр цифрового развития;
- Наталия Антарадонова – министр юстиции;
- Ольга Антарадонова – министр культуры;
- Сергей Боровиков – министр экономического развития;
- Артур Гущин – министр транспорта и дорожного хозяйства;
- Ольга Саврасова – министр образования и науки;
- Алексей Санаров – министр труда, социального развития и занятости населения;
- Александр Суразов – министр молодежной политики и спорта;
- Андрей Цыгулев – министр сельского хозяйства;
- Алексей Чакыров – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
"Сейчас все кандидатуры проходят согласование в комитетах Госсобрания. Сессия назначена на 24 июня", – заключил Андрей Турчак.
Напомним, 9 июня глава Республики Алтай отправил региональное правительство в отставку. Согласно новым положениям Конституции региона, председатель правительства, а также его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами Государственного собрания.
Исполняющим обязанности председателя правительства Турчак назначил Александра Прокопьева. Его кандидатура, как и всего кабинета министров, будет согласована с Госсобранием 24 июня.
08:45:22 18-06-2025
Народ Алтая против турчака. Если бы были прямые выборы, то люди его не выбрали. Люди хотят его отставки.
09:22:18 18-06-2025
без разницы народ алтая или назначили из мск.
в любом случае он будет проводником федеральной политики в регионе.
хоть турчак хоть кто либо еще.
как народ выбирает, прости оспади "сердцем" мы уже видели на примере балалаечника из аншлага.
так себе выбор.
09:59:21 18-06-2025
Гость (09:22:18 18-06-2025) без разницы народ алтая или назначили из мск.в любом слу... Чем был плох балалаечник из «Аншлага»?
18:10:54 18-06-2025
Гость (09:22:18 18-06-2025) без разницы народ алтая или назначили из мск.в любом слу... Что плохого сделал Евдокимов, кроме того, что мешал Алтайский край разворовывать?
А турчак с 20 лет только и учился папиными фирмами командовать. Думает, наверное, что Алтай это очередная фирма.
12:23:01 18-06-2025
Домой в Москву хочется ему...
14:30:37 18-06-2025
Не чистые души на Алтае жить не смогут сами уйдут или погибнут, Алтай способен себя защитить . Алтайцы народ горячий, там так же живут потомки старообрятцев и ссыльных. Все эти люди очень тихие и спокойные пока уважаешь Алтайских духов и их право жить своей жизнью.