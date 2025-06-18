Андрей Турчак внес на рассмотрение Госсобрания кандидатуры министров Республики Алтай

В данный момент они проходят этап согласования в парламентских комитетах

18 июня 2025, 08:15, ИА Амител

Андрей Турчак на встрече с ветеранами государственной и муниципальной службы / Фото: правительство Республики Алтай

Глава Республики Алтай Андрей Турчак внес на рассмотрение Госсобрания и согласование с депутатами кандидатуры министров. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В качестве заместителей председателя правительства главой региона рекомендованы:

и.о. министра финансов Ольга Завьялова;

и.о. министра здравоохранения Дмитрий Хубезов;

и.о. министра природных ресурсов и экологии Владислав Челтугашев.

Турчак отметил, что в Республике Алтай повышают статус Минприроды региона. Это позволит эффективнее решать вопросы лесной отрасли и экологии и в рамках республики, и на федеральном уровне.

Также на согласование внесены следующие кандидатуры министров:

Сергей Алымов – министр цифрового развития;

Наталия Антарадонова – министр юстиции;

Ольга Антарадонова – министр культуры;

Сергей Боровиков – министр экономического развития;

Артур Гущин – министр транспорта и дорожного хозяйства;

Ольга Саврасова – министр образования и науки;

Алексей Санаров – министр труда, социального развития и занятости населения;

Александр Суразов – министр молодежной политики и спорта;

Андрей Цыгулев – министр сельского хозяйства;

Алексей Чакыров – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"Сейчас все кандидатуры проходят согласование в комитетах Госсобрания. Сессия назначена на 24 июня", – заключил Андрей Турчак.

Напомним, 9 июня глава Республики Алтай отправил региональное правительство в отставку. Согласно новым положениям Конституции региона, председатель правительства, а также его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами Государственного собрания.

Исполняющим обязанности председателя правительства Турчак назначил Александра Прокопьева. Его кандидатура, как и всего кабинета министров, будет согласована с Госсобранием 24 июня.