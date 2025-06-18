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Андрей Турчак внес на рассмотрение Госсобрания кандидатуры министров Республики Алтай

В данный момент они проходят этап согласования в парламентских комитетах

18 июня 2025, 08:15, ИА Амител

Андрей Турчак на встрече с ветеранами государственной и муниципальной службы / Фото: правительство Республики Алтай
Андрей Турчак на встрече с ветеранами государственной и муниципальной службы / Фото: правительство Республики Алтай

Глава Республики Алтай Андрей Турчак внес на рассмотрение Госсобрания и согласование с депутатами кандидатуры министров. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В качестве заместителей председателя правительства главой региона рекомендованы:

  • и.о. министра финансов Ольга Завьялова;
  • и.о. министра здравоохранения Дмитрий Хубезов;
  • и.о. министра природных ресурсов и экологии Владислав Челтугашев.

Турчак отметил, что в Республике Алтай повышают статус Минприроды региона. Это позволит эффективнее решать вопросы лесной отрасли и экологии и в рамках республики, и на федеральном уровне.

Также на согласование внесены следующие кандидатуры министров: 

  • Сергей Алымов – министр цифрового развития;
  • Наталия Антарадонова – министр юстиции;
  • Ольга Антарадонова – министр культуры;
  • Сергей Боровиков – министр экономического развития;
  • Артур Гущин – министр транспорта и дорожного хозяйства;
  • Ольга Саврасова – министр образования и науки;
  • Алексей Санаров – министр труда, социального развития и занятости населения;
  • Александр Суразов – министр молодежной политики и спорта;
  • Андрей Цыгулев – министр сельского хозяйства;
  • Алексей Чакыров – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"Сейчас все кандидатуры проходят согласование в комитетах Госсобрания. Сессия назначена на 24 июня", – заключил Андрей Турчак.

Напомним, 9 июня глава Республики Алтай отправил региональное правительство в отставку. Согласно новым положениям Конституции региона, председатель правительства, а также его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами Государственного собрания. 

Исполняющим обязанности председателя правительства Турчак назначил Александра Прокопьева. Его кандидатура, как и всего кабинета министров, будет согласована с Госсобранием 24 июня.

Республика Алтай Андрей Турчак

Комментарии 6

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Гость

08:45:22 18-06-2025

Народ Алтая против турчака. Если бы были прямые выборы, то люди его не выбрали. Люди хотят его отставки.

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Гость

09:22:18 18-06-2025

без разницы народ алтая или назначили из мск.
в любом случае он будет проводником федеральной политики в регионе.
хоть турчак хоть кто либо еще.
как народ выбирает, прости оспади "сердцем" мы уже видели на примере балалаечника из аншлага.
так себе выбор.

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Гость

09:59:21 18-06-2025

Гость (09:22:18 18-06-2025) без разницы народ алтая или назначили из мск.в любом слу... Чем был плох балалаечник из «Аншлага»?

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Гость

18:10:54 18-06-2025

Гость (09:22:18 18-06-2025) без разницы народ алтая или назначили из мск.в любом слу... Что плохого сделал Евдокимов, кроме того, что мешал Алтайский край разворовывать?
А турчак с 20 лет только и учился папиными фирмами командовать. Думает, наверное, что Алтай это очередная фирма.

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Гость

12:23:01 18-06-2025

Домой в Москву хочется ему...

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Ок

14:30:37 18-06-2025

Не чистые души на Алтае жить не смогут сами уйдут или погибнут, Алтай способен себя защитить . Алтайцы народ горячий, там так же живут потомки старообрятцев и ссыльных. Все эти люди очень тихие и спокойные пока уважаешь Алтайских духов и их право жить своей жизнью.

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