Андрей Турчак ввел в Горном Алтае режим повышенной готовности из-за землетрясения

Глава региона подробно рассказал о принятых мерах

15 февраля 2025, 13:45, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: пресс-служба "Единой России"

Глава Республики Алтай Андрей Турчак ввел в регионе режим повышенной готовности. Причина – землетрясение, произошедшее утром 15 февраля.

В телеграм-канале политик сообщил, что эпицентр сейсмособытия находился в 1,3 км от села Бельтир. Пострадавших нет.

"В Кош-Агачском и Улаганском районах сегодня отменены занятия в школах и массовые мероприятия. В четырех селах Кош-Агачского района возможны проблемы с водоснабжением. Проведем здесь обследования скважин и при необходимости организуем доставку питьевой воды для людей. Во всех районах и Горно-Алтайске с утра ведется обследование социально значимых объектов. В ряде районов зафиксированы повреждения. Предварительно – незначительные, не связанные с конструктивом зданий", – рассказал Турчак.

По его словам, до конца дня муниципалитеты должны осмотреть объекты и предоставить полную информацию в оперативный штаб. При необходимости допобследований Минстрой региона направит собственных специалистов.

Все объекты с круглосуточным пребыванием людей работают в штатном режиме, подчеркнул глава региона. Также добавил, что в Кош-Агачский район для координации работы отправился замглавы региона и министр здравоохранения региона Дмитрий Хубезов.

Ранее amic.ru рассказал, могут ли произойти повторные толчки на Алтае после землетрясения, случившегося утром 15 февраля.