Что известно о землетрясении, которое ощутили жители Барнаула и Алтайского края?

Эпицентр сейсмособытия находился в Горном Алтае, но толчки почувствовали не только в этом регионе

15 февраля 2025, 11:30, ИА Амител

Фото: Anastasia R. / unsplash.com

Жители Барнаула и Алтайского края ощутили подземные толчки утром 15 февраля. Рассказываем, что известно о землетрясении и есть ли разрушения.

Что случилось?

15 февраля в 08:48 ученые зафиксировали землетрясение в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Эпицентр находился примерно в 28 км к юго-западу от Кош-Агача, интенсивность толчков в эпицентре достигла 8,5 балла.

Информация о землетрясении / seishub.ru

Толчки были настолько сильными, что их ощутили по всему Горному Алтаю, а также в Алтайском крае, Кузбассе, Хакасии, Туве, Монголии и Китае.

Разрушения есть?

По данным МЧС Республики Алтай, выявлены "незначительные повреждения штукатурки" в средней школе села Купчегень в Онгудайском районе. Также кратковременно отключалась электроэнергия в части Кош-Агача.

В МЧС Алтайского край отметили, что в регионе интенсивность землетрясения не превышала 3 баллов, а ощущалось сейсмособытие на территории 29 муниципальных образований. Разрушений нет.

"Жителями ощущались толчки по восточной части края (Заринская, Бийская, Белокурихинская зоны, Барнаул)", – указали в ведомстве.

А в Алтайском крае вообще сильно трясло?

Жители Барнаула рассказали нашему агентству, что тряску они ощутили около 08:50. Вот, что именно они говорили:

"Сестра на девятом этаже живет, на Чкалова. Сказала: "У меня диван подо мной поплыл и помпоны на люстре раскачались";

"У меня люстры качались. Живу в Барнауле на Лазурной";

"Лежал на диване, чувствую, качаюсь. Думал, что мне показалось. Потом смотрю, телевизор качается";

"Сидел за столом, стул начало пошатывать. Сначала ничего не понял, а потом вижу, что и светильник слегка трясет. Толчки были слабые, секунд 20 от силы".

Кроме того, землетрясение ощущалось и за пределами города. Жительница Мамонтовского района сообщила, что толчки длились около минуты.

"Сидела на диване с ноутбуком и закачалась из стороны в сторону. Подумала, что это со мной происходит, и даже немного напугалась", – рассказала она.

Как отреагировали власти?

В селе Кош-Агач Республики Алтай после землетрясения детей отпустили домой с уроков – на случай повторных толчков.

В Барнауле мэр Вячеслав Франк поручил городскому управлению по делам ГОЧС и главам администрации районов держать ситуацию на контроле и оперативно реагировать на обращения граждан.

Что делать при землетрясении?

Правила безопасности при подземных толчках простые: нужно быстро выйти на улицу, взяв деньги, документы и предметы первой необходимости. Если живете в многоэтажке, то спускаться следует по лестнице, а не на лифте.

На улице перейдите на открытое пространство, не стойте вблизи зданий. Если вы в помещении, то встаньте во внутреннем стенном проеме. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели.