Что известно о землетрясении, которое ощутили жители Барнаула и Алтайского края?
Эпицентр сейсмособытия находился в Горном Алтае, но толчки почувствовали не только в этом регионе
15 февраля 2025, 11:30, ИА Амител
Жители Барнаула и Алтайского края ощутили подземные толчки утром 15 февраля. Рассказываем, что известно о землетрясении и есть ли разрушения.
Что случилось?
15 февраля в 08:48 ученые зафиксировали землетрясение в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Эпицентр находился примерно в 28 км к юго-западу от Кош-Агача, интенсивность толчков в эпицентре достигла 8,5 балла.
Толчки были настолько сильными, что их ощутили по всему Горному Алтаю, а также в Алтайском крае, Кузбассе, Хакасии, Туве, Монголии и Китае.
Разрушения есть?
По данным МЧС Республики Алтай, выявлены "незначительные повреждения штукатурки" в средней школе села Купчегень в Онгудайском районе. Также кратковременно отключалась электроэнергия в части Кош-Агача.
В МЧС Алтайского край отметили, что в регионе интенсивность землетрясения не превышала 3 баллов, а ощущалось сейсмособытие на территории 29 муниципальных образований. Разрушений нет.
"Жителями ощущались толчки по восточной части края (Заринская, Бийская, Белокурихинская зоны, Барнаул)", – указали в ведомстве.
А в Алтайском крае вообще сильно трясло?
Жители Барнаула рассказали нашему агентству, что тряску они ощутили около 08:50. Вот, что именно они говорили:
- "Сестра на девятом этаже живет, на Чкалова. Сказала: "У меня диван подо мной поплыл и помпоны на люстре раскачались";
- "У меня люстры качались. Живу в Барнауле на Лазурной";
- "Лежал на диване, чувствую, качаюсь. Думал, что мне показалось. Потом смотрю, телевизор качается";
- "Сидел за столом, стул начало пошатывать. Сначала ничего не понял, а потом вижу, что и светильник слегка трясет. Толчки были слабые, секунд 20 от силы".
Кроме того, землетрясение ощущалось и за пределами города. Жительница Мамонтовского района сообщила, что толчки длились около минуты.
"Сидела на диване с ноутбуком и закачалась из стороны в сторону. Подумала, что это со мной происходит, и даже немного напугалась", – рассказала она.
Как отреагировали власти?
В селе Кош-Агач Республики Алтай после землетрясения детей отпустили домой с уроков – на случай повторных толчков.
В Барнауле мэр Вячеслав Франк поручил городскому управлению по делам ГОЧС и главам администрации районов держать ситуацию на контроле и оперативно реагировать на обращения граждан.
Что делать при землетрясении?
Правила безопасности при подземных толчках простые: нужно быстро выйти на улицу, взяв деньги, документы и предметы первой необходимости. Если живете в многоэтажке, то спускаться следует по лестнице, а не на лифте.
На улице перейдите на открытое пространство, не стойте вблизи зданий. Если вы в помещении, то встаньте во внутреннем стенном проеме. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели.
11:48:51 15-02-2025
Похороните принцессу.
13:22:23 15-02-2025
Гость (11:48:51 15-02-2025) Похороните принцессу.... И до принцессы были землетрясения. Видимо не от принцессы они
12:01:11 15-02-2025
Не бойся землетрясения, бойся наводнения.
12:14:45 15-02-2025
Начала смотреть на люстру - еще помнятся землетрясения 2003 года.
06:28:50 16-02-2025
А в Рубцовске трясло? Я не чувствовал, а должно бы.
08:15:18 16-02-2025
В 2003 можно в поле убежать было в районе урожайке сейчас все застроено многоэтажками ....