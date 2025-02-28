Фильм "Властелин колец: Охота на Голлума" перенесли на конец 2027 года

Работа над сценарием будущей картины началась лишь недавно

28 февраля 2025, 16:00, ИА Амител

Кадр из фильма "Хоббит: Нежданное путешествие" (2012)

Фильм "Властелин колец: Охота на Голлума" выйдет в декабре 2027-го – на год позже запланированного, заявил режиссер Энди Серкис.

На Fan Expo Vancouver 2025 постановщик и исполнитель главной роли предстоящей картины рассказал, что сценарий начали писать лишь недавно, а потому съемки должны стартовать в 2026 году.

"Мы находимся в самом начале процесса написания. В конце этого года мы приступим к подготовке. Подготовка занимает большой кусок времени, шесть или семь месяцев, а затем мы начнем съемки в следующем году. Таким образом, это отодвигает дату релиза на декабрь 2027 года", – сказал он.

Осенью 2024-го сценаристка Филиппа Бойенс опровергла информацию о том, что сюжет предстоящей "Охоты на Голлума" будет разделен на две части.