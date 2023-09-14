Самый дешевый бензин в Алтайском крае стоит почти 50 рублей за литр
Антимонопольщики исследуют всю цепочку ценообразования: от закупки на заводах до розничной продажи
14 сентября 2023, 19:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
По данным Алтайкрайстата от 11 сентября, стоимость бензина в Алтайском крае составляет: АИ-92 – 49 рублей, АИ-95 – 52 рубля, АИ-95 и выше – 64 рубля за литр. За три месяца бензин стал дороже на 7-8%, дизель – на 5%.
Антимонопольная служба проверит ситуацию на рынке нефтепродуктов в Алтайском крае.
Специалисты оценят обоснованность стоимости топлива в мелком опте и другие составляющие, которые влияют на цену для потребителей. Исследовать будут всю цепочку: от закупки на НПЗ до непосредственной продажи на заправках.
19:38:15 14-09-2023
В нефтяной державе так над населением издеваться ...
07:02:17 15-09-2023
самое главное что основная инфляция 4%
07:37:03 15-09-2023
О, на автобусе опять становится выгодней, чем на машине
10:03:40 15-09-2023
Вчера заправился на моей любимой заправке за 50 руб с лишним, а потом увидел, что на Газпромнефти 47 руб. бенз. Больше моя любимая заправка не моя любимая.