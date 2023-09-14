Самый дешевый бензин в Алтайском крае стоит почти 50 рублей за литр

Антимонопольщики исследуют всю цепочку ценообразования: от закупки на заводах до розничной продажи

14 сентября 2023, 19:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

По данным Алтайкрайстата от 11 сентября, стоимость бензина в Алтайском крае составляет: АИ-92 – 49 рублей, АИ-95 – 52 рубля, АИ-95 и выше – 64 рубля за литр. За три месяца бензин стал дороже на 7-8%, дизель – на 5%.

Антимонопольная служба проверит ситуацию на рынке нефтепродуктов в Алтайском крае.

Специалисты оценят обоснованность стоимости топлива в мелком опте и другие составляющие, которые влияют на цену для потребителей. Исследовать будут всю цепочку: от закупки на НПЗ до непосредственной продажи на заправках.