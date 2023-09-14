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Самый дешевый бензин в Алтайском крае стоит почти 50 рублей за литр

Антимонопольщики исследуют всю цепочку ценообразования: от закупки на заводах до розничной продажи

14 сентября 2023, 19:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

По данным Алтайкрайстата от 11 сентября, стоимость бензина в Алтайском крае составляет: АИ-92 – 49 рублей, АИ-95 – 52 рубля, АИ-95 и выше – 64 рубля за литр. За три месяца бензин стал дороже на 7-8%, дизель – на 5%.

Антимонопольная служба проверит ситуацию на рынке нефтепродуктов в Алтайском крае. 

Специалисты оценят обоснованность стоимости топлива в мелком опте и другие составляющие, которые влияют на цену для потребителей. Исследовать будут всю цепочку: от закупки на НПЗ до непосредственной продажи на заправках.

Алтайский край Топливо

Комментарии 4

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Гость

19:38:15 14-09-2023

В нефтяной державе так над населением издеваться ...

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гость

07:02:17 15-09-2023

самое главное что основная инфляция 4%

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Гость

07:37:03 15-09-2023

О, на автобусе опять становится выгодней, чем на машине

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Гость

10:03:40 15-09-2023

Вчера заправился на моей любимой заправке за 50 руб с лишним, а потом увидел, что на Газпромнефти 47 руб. бенз. Больше моя любимая заправка не моя любимая.

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