В ЕС уже на пятом-шестом пакете антироссийских санкций поняли всю бесполезность

17 ноября 2023, 11:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Европа в самое ближайшее время может отказаться от санкций в отношении России, рассказал "Парламентской газете" сенатор Владимир Джабаров.

Джабаров напомнил, что накануне Еврокомиссия приняла предложения по 12-му пакету санкций в отношении России и передала их на рассмотрение странам ЕС. Причем санкции продуманы таким образом, что все уже понимают, как можно их обойти.

По мнению сенатора, Брюссель пока еще настойчиво продолжает разрабатывать санкционные пакеты против РФ, потому что еврочиновники, что называется, закусили удила.

"Они никак не могут нам простить, что мы не среагировали на санкции, не побежали на Запад, чтобы нижайше просить их отмены. Вместо этого Россия улыбнулась и нашла других потребителей своей продукции", – указал Джабаров.

Он подчеркнул, что в ЕС уже на пятом-шестом пакете антироссийских санкций поняли, что они становятся бессмысленными.

"Остановиться, надеюсь, смогут на следующем, тринадцатом по счету санкционном пакете против России", – добавил первый замглавы комитета Совфеда по международным делам.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл, сколько миллиардов потерял Евросоюз из-за санкций против России.