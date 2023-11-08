Лавров раскрыл, сколько миллиардов потерял Евросоюз из-за санкций против России
Сумму определили по самым скромным оценкам
08 ноября 2023, 15:52, ИА Амител
Евросоюз за полтора года потерял 250 млрд долларов из-за антироссийских санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
"По очень скромным оценкам, европейский бизнес потерял из-за западных односторонних санкций до 250 миллиардов евро", – отметил Лавров на круглом столе по урегулированию ситуации вокруг Украины.
Ранее Всемирная торговая организация (ВТО) оценила влияние антироссийских санкций на мировую экономику.
16:00:12 08-11-2023
Они за полтора года 250 лярдов, а мы в одночасье 300. Кто в проигрыше?
16:19:13 08-11-2023
Гость (16:00:12 08-11-2023) Они за полтора года 250 лярдов, а мы в одночасье 300. Кто в ... Вы не понимаете. Это другое.
16:01:29 08-11-2023
А сколько россияне потеряли из за зверств импортозамещателей он не желает рассказать???
16:20:04 08-11-2023
Гость (16:01:29 08-11-2023) А сколько россияне потеряли из за зверств импортозамещателе... Это не зверства. Это так то прорыв! Ну только отрицателного роста.
18:37:26 08-11-2023
Гость (16:20:04 08-11-2023) Это не зверства. Это так то прорыв! Ну только отрицателного ... От такого прорыва у импортозамещателей скоро харя треснет отнажмвы
16:11:20 08-11-2023
Любят нам рассказывать как в Европе плохо, чтобы мы не завидовали.
16:22:04 08-11-2023
Гость (16:11:20 08-11-2023) Любят нам рассказывать как в Европе плохо, чтобы мы не завид... Учитывая что у многих там есть и родня и друзья. И люди общаясь рассказывают что и так.
17:44:50 08-11-2023
Это типа нам прям от этого всё лучше и лучше.
16:18:53 08-11-2023
Он лучше бы поведал, как в деревнях кредиты берут, чтоб дров на зиму купить.
16:22:49 08-11-2023
а нас учили чужие деньги не считать.
16:55:50 08-11-2023
Недовольны? За вами выехали)
17:31:34 08-11-2023
По очень скромным оценкам, у соседа сдохло 100500 коров
22:58:24 08-11-2023
А во сколько "лямов" , конечно не" деревянными" , обходится российскому бюджету один день СВО , Лавров раскрыть не хочет?
13:40:10 09-11-2023
Пусть Лавров скажет сколько мы теряем лярдов каждый месяц благодаря дальновидности некоторых товарищей и упорству МВФ и Центробанка.