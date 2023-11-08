Лавров раскрыл, сколько миллиардов потерял Евросоюз из-за санкций против России

Евросоюз за полтора года потерял 250 млрд долларов из-за антироссийских санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"По очень скромным оценкам, европейский бизнес потерял из-за западных односторонних санкций до 250 миллиардов евро", – отметил Лавров на круглом столе по урегулированию ситуации вокруг Украины.