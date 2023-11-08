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Лавров раскрыл, сколько миллиардов потерял Евросоюз из-за санкций против России

Сумму определили по самым скромным оценкам

08 ноября 2023, 15:52, ИА Амител

Евросоюз за полтора года потерял 250 млрд долларов из-за антироссийских санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"По очень скромным оценкам, европейский бизнес потерял из-за западных односторонних санкций до 250 миллиардов евро", – отметил Лавров на круглом столе по урегулированию ситуации вокруг Украины.

Ранее Всемирная торговая организация (ВТО) оценила влияние антироссийских санкций на мировую экономику.

Фото: kremlin.ru

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европа санкции

Комментарии 14

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Гость

16:00:12 08-11-2023

Они за полтора года 250 лярдов, а мы в одночасье 300. Кто в проигрыше?

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Гость

16:19:13 08-11-2023

Гость (16:00:12 08-11-2023) Они за полтора года 250 лярдов, а мы в одночасье 300. Кто в ... Вы не понимаете. Это другое.

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Гость

16:01:29 08-11-2023

А сколько россияне потеряли из за зверств импортозамещателей он не желает рассказать???

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Гость

16:20:04 08-11-2023

Гость (16:01:29 08-11-2023) А сколько россияне потеряли из за зверств импортозамещателе... Это не зверства. Это так то прорыв! Ну только отрицателного роста.

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Гость

18:37:26 08-11-2023

Гость (16:20:04 08-11-2023) Это не зверства. Это так то прорыв! Ну только отрицателного ... От такого прорыва у импортозамещателей скоро харя треснет отнажмвы

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Гость

16:11:20 08-11-2023

Любят нам рассказывать как в Европе плохо, чтобы мы не завидовали.

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Гость

16:22:04 08-11-2023

Гость (16:11:20 08-11-2023) Любят нам рассказывать как в Европе плохо, чтобы мы не завид... Учитывая что у многих там есть и родня и друзья. И люди общаясь рассказывают что и так.

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Гость

17:44:50 08-11-2023

Это типа нам прям от этого всё лучше и лучше.

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Гость

16:18:53 08-11-2023

Он лучше бы поведал, как в деревнях кредиты берут, чтоб дров на зиму купить.

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Гость

16:22:49 08-11-2023

а нас учили чужие деньги не считать.

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Гость

16:55:50 08-11-2023

Недовольны? За вами выехали)

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Гость

17:31:34 08-11-2023

По очень скромным оценкам, у соседа сдохло 100500 коров

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Гостья

22:58:24 08-11-2023

А во сколько "лямов" , конечно не" деревянными" , обходится российскому бюджету один день СВО , Лавров раскрыть не хочет?

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Гость

13:40:10 09-11-2023

Пусть Лавров скажет сколько мы теряем лярдов каждый месяц благодаря дальновидности некоторых товарищей и упорству МВФ и Центробанка.

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