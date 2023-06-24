Антитеррористические мероприятия проводят в Москве

По словам мэра Собянина, действия направлены на усиление мер безопасности столицы

24 июня 2023, 10:22, ИА Амител

Москва / Фото: unsplash.com

В Москве проводят антитеррористические мероприятия, сообщил мэр Сергей Собянин.

По его словам, действия направлены на усиление мер безопасности столицы.

"Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно, ограничение проведения массовых мероприятий", – написал он в телеграм-канале.

Ранее партия "Единая Россия" выдвинула Собянина кандидатом в мэры Москвы. Таким образом, действующий глава города в четвертый раз будет баллотироваться на этот пост.