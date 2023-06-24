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Антитеррористические мероприятия проводят в Москве

По словам мэра Собянина, действия направлены на усиление мер безопасности столицы

24 июня 2023, 10:22, ИА Амител

Москва / Фото: unsplash.com
Москва / Фото: unsplash.com

В Москве проводят антитеррористические мероприятия, сообщил мэр Сергей Собянин.

По его словам, действия направлены на усиление мер безопасности столицы. 

"Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно, ограничение проведения массовых мероприятий", – написал он в телеграм-канале.

Ранее партия "Единая Россия" выдвинула Собянина кандидатом в мэры Москвы. Таким образом, действующий глава города в четвертый раз будет баллотироваться на этот пост.

Москва

Комментарии 2

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Сулейман

10:29:23 24-06-2023

Ой, а что это у нас случилось? Льготникам не согласовали митинг?

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Гость

15:47:53 24-06-2023

Сулейман (10:29:23 24-06-2023) Ой, а что это у нас случилось? Льготникам не согласовали мит... Зачем вы задаёте дурацкие вопросы, новости почитайте.

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