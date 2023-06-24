Антитеррористические мероприятия проводят в Москве
По словам мэра Собянина, действия направлены на усиление мер безопасности столицы
24 июня 2023, 10:22, ИА Амител
Москва / Фото: unsplash.com
В Москве проводят антитеррористические мероприятия, сообщил мэр Сергей Собянин.
По его словам, действия направлены на усиление мер безопасности столицы.
"Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно, ограничение проведения массовых мероприятий", – написал он в телеграм-канале.
Ранее партия "Единая Россия" выдвинула Собянина кандидатом в мэры Москвы. Таким образом, действующий глава города в четвертый раз будет баллотироваться на этот пост.
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15:47:53 24-06-2023
Сулейман (10:29:23 24-06-2023) Ой, а что это у нас случилось? Льготникам не согласовали мит... Зачем вы задаёте дурацкие вопросы, новости почитайте.